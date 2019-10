“Polvo”, el debut de José María Yazpik como director de cine

México, 21 Oct (Notimex).- José María Yazpik presentó Polvo, su primer trabajo como director cinematográfico, en el marco de la edición número 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La historia que él también protagoniza, cuenta los apuros que pasa “El chato”, un hombre que deja San Ignacio, su pueblo, para buscar suerte como actor, pero por azares del destino regresa con la consigna de recuperar los 500 paquetes de un cargamento de cocaína que una avioneta arrojó antes de estrellarse.

En entrevista con Notimex, Yazpik y Mariana Treviño compartieron detalles de esta historia que transcurre en 1982, en un poblado apartado de Baja California: “A partir de un viaje que hicimos mi papá, mi hermano y yo a una de las fiestas de San Ignacio se nos reveló el pueblo para hacer algo, ahí nació la idea de contar una historia.

“Un amigo nos contó una anécdota que dijimos ‘esta la podemos traducir, la podemos llevar al pueblo, y a partir de esta anécdota desarrollar la historia’, pero nunca fue mi intención dirigirla”, comentó el actor.

Acerca de cómo cree que el público reciba esta trama que aunque sucede a principios de la década de los ochenta, aborda el tema del narcotráfico, José María Yazpik dijo:

“Pues se recibirá como se reciba, la verdad es que justo ayer estaba viendo un capítulo de Peaky Blinders, son los irlandeses en 1930 y ya están de narcotraficantes también, estamos sumergidos en eso porque así es, siempre ha sido así, sí, en efecto creo que ha habido una saturación de narcoseries, pero en cuanto se solucione este tema, si es que algún día se soluciona, ya podremos pasar a otro.

“En algún momento se tiene que legalizar o se tiene que despenalizar, no pueden ser tan brutas las personas que están allá arriba que no se den cuenta que eso es lo único que nos puede salvar”.

Yazpik aclaró, sin embargo, que su ópera prima no es sobre narcotráfico: “Es la historia de este personaje tragicómico que se tiene que enfrentar a las decisiones que ha tomado en su vida”.

Mariana Treviño, por su parte, habló de en qué y en quién se inspiró para dar vida a “Jacinta”, la mujer que “El chato” deja en el pueblo y a la que éste le promete regresar para hacer vida juntos.

“Yo me acuerdo que conocía a una chava del norte también, que se llamaba Lucila, traía una cola de caballo, y me acuerdo que yo la veía y decía ‘¡qué linda!’, porque aunque ella viva aquí y esté tratando de ser, su cola de caballo la delata, la lleva al pueblo de donde es, de Sinaloa o no sé de dónde era, y siempre veía la cola y decía, ‘ah, me encanta su chongo’, con las bolitas y todo, entonces la fuimos creando poco a poco, ¿verdad?, o sea, esta cuestión costeña, cómo hacerla costeña, pero también medio recia y serrana”.

La relación entre José María Yazpik y el pueblo de San Ignacio es estrecha, el actor llegó a este lugar con 40 días de nacido y ahí, pasó temporadas de sus primeros años de vida, por ello dice gran parte de los personajes de Viento están inspirados en varios de sus parientes cercanos.

“Casi todos los personajes están basados en mi familia, aunque con variantes, -y añadió-, algunos se reconocerán y no les queda más que reírse, pues ¿qué van a hacer?, ya no la puedo editar”.