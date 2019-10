Conavim no se opone a declarar alerta de género en CDMX, dice titular

México, 18 Oct (Notimex).- La titular de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género Contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, indicó que no se opone a declarar la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México, y que dejará el cargo cuando la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se lo solicite.

“Si la secretaria de Gobernación me pide la renuncia pues seguramente se la tendré que dar, pero ella ya declaró que estamos trabajando”, dijo a Notimex, luego de que organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos exigieran su destitución, argumentando que alarga el proceso para implementar la alerta de género en la capital del país.

En entrevista, la comisionada aseguró que ha mantenido apertura con estos grupos para tratar el tema e incluso para que conozcan las contralorías sociales de las alertas, por lo que dijo no entender la solicitud que exige su renuncia.

“Creo que es un tema de politización que ellas quieren hacer en este sentido, yo las he recibido, yo he estado aquí con ellas, les he dicho ‘su causa es mi causa’ porque es un tema que yo he trabajado desde hace muchos años”, externó la funcionaria federal.