Urgente mejorar condiciones laborales en San Juan del Río

San Juan del Río, 18 Octubre 2019.- El Secretario de Desarrollo Económico en San Juan del Río, Pacheli Isidro Demeneghi Rivero, aseguró que la única forma de evitar la rotación de personal es mejorando las condiciones laborales de los empleados.

Señaló que la dependencia que encabeza ha tenido diferentes acercamientos con la Asociación de Industriales y la CANACINTRA con el objetivo de trabajar para homologar los salarios y ofrecer mejores condiciones laborales al sector productivo del municipio.

Apuntó que en el municipio existe la suficiente mano de obra para atender la demanda de las empresas, sin embargo, refirió que la rotación de personal se deriva en su mayoría porque los salarios no cumplen con las necesidades de los empleados.

“Hay empresas que ofertan incluso el servicio de transporte directo a la empresa y si mi empresa no lo ofrece y me paga lo mismo que esa otra empresa me voy a ir a la que me está dando transporte porque es un dinero que me voy a ahorrar a la semana”, expresó.