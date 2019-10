Danna Paola confiesa que pensó en el retiro artístico

Danna Paola se sinceró con los medios durante un evento en la ciudad de México y confesó que hace seis años pensó seriamente en retirarse del medio artístico.

La actriz reveló que en esa época tuvo una fuerte disyuntiva y estaba tan cansada que dudó en dejar el medio para dedicarse a la gastronomía.

“Ahora no sé para donde voy, no sé si quiero seguir en esto, si no, pero siempre hay algo que vuelve a mí, y me llena de luz y de creatividad y de decir voy a seguir en esto y voy a seguir haciendo lo que amo, porque al final me muero sino canto o actúo”, declaró.

Afortunadamente las cosas para Danna cambiaron y luego de su participación en la serie española “Élite”, además de la gran aceptación que han tenido sus más recientes sencillos, el panorama dentro del medio del espectáculo para la mexicana pinta para largo.