China suspende estreno de “Once upon a time in Hollywood”

México, 18 Oct (Notimex).- Tras superar a los censores del gobierno chino, la película Once upon a time in Hollywood, de Quentin Tarantino, planeaba estrenarse el 25 de octubre; sin embargo, su proyección se ha cancelado.

Tras su lanzamiento, en mayo pasado, Shannon Lee, hija del actor, cineasta y artista marcial Bruce Lee, expresó su inconformidad por la forma en que el director estadounidense retrató a su padre, al asegurar que lo hace ver como un “idiota arrogante, con la cabeza hueca”.

“(Mi padre fue) una persona que peleó el triple de duro para lograr lo que a otras personas se les dio de manera natural (…) Fue realmente incómodo sentarme en una sala de cine y escuchar a las personas reírse de mi padre”.

Por lo anterior, Shannon decidió hacer un llamado directo a la Administración Nacional de Cine de China y le pidió que exigiera cambios en el retrato de su padre. Ante esto, el lanzamiento se ha suspendido por tiempo indefinido, informó The Hollywood Reporter.

Ante esto, agregó el medio, Bona Film Group (el patrocinador chino de la película), ya busca trabajar con Tarantino para realizar una edición que deberá ser aprobada, y salvar el lanzamiento en el país.

Hasta el momento, Once upon a time in Hollywood, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, ha recaudado más de 344 millones de dólares. Con su lanzamiento en China, se esperaba superar los 400 millones.