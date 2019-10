Susana Zabaleta abraza las diferencias y promueve el respeto

México, 17 Oct (Notimex).- La actriz y cantante Susana Zabaleta reconoce que historias como la de “Los locos Addams” fueron un remanso de paz en su adolescencia, debido a que la enseñaron a comprender que existen las diferencias y que ser diferente no es malo.

“Tal vez muchos no pudieron o no conocieron la serie de televisión, pero para mí fue un gran apoyo y más porque en Monclova, Coahuila, de donde soy, parecía que todos eran iguales en la ciudad, y yo no encajaba en ese esquema”, comentó la cantante.

“Yo era muy diferente, o bueno, lo sigo siendo”, dijo, entre risas, la actriz, quien agregó que “Los locos Addams” eran de sus series preferidas porque reflejaban un poco su sentir en ese momento, “a través de ellos aprendí a abrazar las diferencias que todos podemos tener”.

Por lo que recuerda que esperaba con ansías que llegara la tarde para poder ver a esta excéntrica familia, donde cada uno de los personajes le reiteraba que lo diferente es parte del ser humano, “son geniales por su forma de ser y sus características físicas, además de que apuestan por ser ellos sin importar las críticas”.

“Ellos fueron los primeros que hablaron de que ser distinto no era malo. Hoy en día los jóvenes con tan solo tocar un botón pueden ver que hay millones de personas con formas de pensar y verse diferente, pero en mi época era horrible ser diferente”, señaló la actriz en entrevista con Notimex.

Una personalidad explosiva y su sinceridad, ha llevado a Zabaleta a tener un estilo propio y asumir diferentes retos, entre ellos, el dar una vez más vida a “Morticia Addams”, que la inspira para continuar llevando un mensaje de tolerancia a las nuevas generaciones.

“Los Addams siempre han construido y destruido alrededor de la familia, esa es su base y lo que creo que se debe exaltar siempre cuando se habla de este clan icónico es la unión entre ellos, así como el respeto a lo que no es igual a ellos”, apuntó la protagonista de la película Sexo, pudor y lágrimas.

Zabaleta da voz a “Morticia Addams” en el filme animado que llegará a la cartelera el próximo 25 de octubre, mismo en la que también participan Gloria Aura y Roberto Pisano, todos ellos también formaron parte de la puesta en escena del clan que surgió en 1964.

“Los Addams son nobles y auténticos”, señaló la actriz y reiteró que ella también se siente un miembro más de esta familia, por lo que siempre estará dispuesta a defender y respetar las diferencias entre los seres humanos, “que horror ser todos iguales”.