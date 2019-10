Maluma exige solución al robo de 800 mil dólares a cadena de hoteles

El cantante colombiano Maluma ha denunciado a través de sus redes sociales a la cadena internacional de hoteles Four Season por lo que él considera una omisión y desinterés para encontrar una solución al robo que sufrió el año pasado dentro del lujoso hotel en Moscú.

Fue en junio del 2018 cuando el cantante asistió al Mundial de Fútbol en Rusia para apoyar a su selección y viajó a la ciudad de Saransk a presenciar el juego entre Colombia y Japón, dejando todas sus pertenencias en la capital de aquel país. A su regreso, se llevó la desagradable sorpresa que había sufrido un cuantioso robo en su habitación y que le habían sustraído diversos objetos entre los que se encontraban un estuche de relojes de lujo valorado en 130 mil dólares, colgantes de diamantes, accesorios y una bolsa Louis Vuitton de 3 mil dólares. En su momento, la cifra total del robo ascendió a 800 mil dólares.

A unas horas del incidente, las relaciones publicas de Four Season enviaron un comunicado donde se comprometían a realizar una investigación el respecto. “Somos muy serios sobre los asuntos de garantizar la seguridad de los huéspedes y sus pertenencias personales y notificamos de inmediato a las agencias de aplicación de la ley”.

Sin embargo, a más de un año del incidente no se han tenido resultados por lo que el intérprete decidió publicar su queja al respecto.

“La verdad no querían hacer esto, pero ya esta es la gota que derramó el vaso. Como saben por mi trabajo yo viajo permanentemente a muchas ciudades y muchos países; también como muchos de ustedes saben hace 1 año me robaron todas mis joyas y pertenencias en mi habitación del hotel Four Season de Moscú en pleno mundial sin siquiera forzar la puerta, lo cual me hizo pensar que si hace un año fueron cosas materiales, el día de mañana puede ser mi seguridad, mi integridad o mi vida la que este desprotegida; en esa cadena de hoteles ya no me siento seguro.”

Hasta el momento Four Season no se ha pronunciado al respecto.