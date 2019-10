Hay dos denuncias ante FGR contra Romero Deschamps AMLO

México, 16 Oct (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se hayan congelado las cuentas bancarias de Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), como se dio a conocer este miércoles.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que solo hay dos informes, dos denuncias en contra del líder sindical, las cuales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) que es la que tiene la investigación correspondiente.

“Creo que son relacionadas (las denuncias) con ingresos, con obtención de recursos, básicamente, ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de Inteligencia Financiera de Hacienda”, dijo al preguntarle sobre este tema, luego de que se diera a conocer que fueron congeladas las cuentas bancarias de Romero Deschamps y su familia.

“Hay dos denuncias en la FGR, no es como sostiene un periódico, de que se congelaron cuentas, pero sí se enviaron las denuncias y los informes a la Fiscalía”, que es la que tiene la investigación en este asunto, comentó.

Respecto a por qué no se reunió en algún momento con el líder petrolero, el mandatario indicó que por lo general no se reúne con dirigentes, “trato de ser cuidadoso, no tengo ningún problema con nadie, pero me gusta más reunirme con la gente”.

López Obrador explicó que por su trabajo frecuentemente se reúne con dirigentes y empresarios, pero con Romero Deschamps “no se dio la oportunidad de que yo me reuniera con él, no recuerdo, pero creo que nunca lo he visto”.

Este miércoles se dio a conocer que el gobierno federal habría congelado las cuentas bancarias del líder sindical petrolero y de su familia, como parte de las investigaciones que se le siguen por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La víspera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo mejor era que Carlos Romero renunciara a la dirigencia del sindicato petrolero para enfrentar las acusaciones presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR); “lo mejor es no involucrar las instituciones, que se asuma de manera personal y se resuelva”, dijo.