Obras en Casa Blanca, gracias a participación ciudadana: Memo Vega

San Juan del Río, 16 Octubre 2019.- Al realizar la entrega de la obra del mejoramiento de la calle Lázaro Cárdenas, en la comunidad Casa Blanca, el alcalde Memo Vega Guerrero, resaltó la participación de la ciudadanía y de las autoridades auxiliares, para proyectar los recursos.

Dijo que las obras realizadas son el resultado del acercamiento de su gobierno con la gente, para conocer cuáles son las necesidades más apremiantes para ejercer los recursos.



Y aunque dijo que los recursos son limitados, se ha tratado de aplicarlos lo mejor posible, con obras y acciones en todo el municipio, en las comunidades, el centro de la ciudad y la zona oriente.

“Aquí ya hicimos el arcotecho en la primaria, 2 etapas de su camino y así poco a poco nos vamos a seguir”, subrayó.

Apuntó que es imposible aplicar todos los recursos de sus impuestos en una sola comunidad, ya que es en todo el municipio donde se tienen necesidades, sin embargo poco a poco se va avanzando en el desarrollo.



El Secretario de Obras Públicas Municipales, Víctor Marín Hidalgo, informó que esta obra se realizó con recursos municipales por 1.5 millones de pesos, para el remplazo de empedrado, por concreto asfáltico.

Se hicieron trabajos de limpieza y sopleteado, renivelación y finalmente la colocación de carpeta de concreto asfáltico en 3 mil 800 metros cuadrados, así como la colocación de señalética.



Viridiana Gallardo, habitante de esta localidad, aseguró que antes tenían algunas complicaciones con sus traslados, pero ahora ya sienten que existen en el mapa de San Juan del Río y que el mejoramiento de calles ha traído progreso a su comunidad.

“Hace algunos años, cuando no había este tipo de calles en Casa Blanca, los taxis no querían venir a nuestra comunidad. Gracias a su administración señor Memo Vega, Casa Blanca ya existe en el mapa de San Juan del Río, porque era como si antes no existiera, a pesar que tenemos aquí un ícono de San Juan que es el Cerro de la Venta. Gracias porque ahora existimos”, expresó.