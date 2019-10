Eugenio Derbez confesó que le da miedo viajar a México

El actor Eugenio Derbez se encuentra en medio de la controversia luego de confesar que le da miedo viajar a México, país donde nació.

A pesar de que Eugenio siempre se ha mostrado orgulloso de su nacionalidad, durante una entrevista para el programa “El Gordo y La Flaca” reveló que tiene miedo de visitar el país azteca por la inseguridad que actualmente se vive.

“Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y si tengo un poquito de temor cuando voy a México la verdad”, manifestó.