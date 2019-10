Regidor de MORENA acusa corrupción en partido de San Juan del Río

San Juan del Río, 14 Octubre 2019.- El Regidor del partido MORENA en San Juan del Río, Primitivo Santiago Martínez, se le fue a la yugular a la dirigente de este organismo político, al manifestar que no solo manipularon la elección de consejeros el pasado fin de semana, sino advirtió de una serie de irregularidades y malos manejos de las finanzas.

En conferencia de prensa, el regidor de morenista, acusó directamente a María del Rosario Susana Soto Vieyra, no solo de manipular el padrón de los afiliados, sino de posible desvío de recursos, al referir que es mentira que cada tres meses esté dando un informe de las prerrogativas que les corresponden como partido político.

Además señaló que el diputado Néstor Domínguez Luna, manejó a su entero beneficio la jornada de elección de consejeros del pasado domingo, al referir que solo dejaron ingresar a gente afín a sus intereses y dejaron fuera a todos los militantes que no lo iban a favorecer.

Señaló que Soto Vieyra, es propietaria del inmueble que se renta a partido en San Juan del Río, lo que contraviene a los estatutos, ya que se está beneficiando y por consecuencia existe un conflicto de interés.

“Es evidente que la señora decidió pagarse a sí misma una renta por el uso de un inmueble de su propiedad”, subrayó.

Aclaró que a pesar de que Susana Soto no es servidor público, se trata del manejo de recursos públicos que se otorgan al partido, por lo que indicó que recurrirán a los tribunales.

Mientras que Rosa Alicia Tarín Espinoza, integrante también del partido MORENA, fue enfática al señalar que los recursos de los programas federales no están llegando a la gente que verdaderamente lo necesita.

Dijo que los llamados ‘servidores de la nación’, realizaron los levantamientos y censos, de personas que ni siquiera tienen la necesidad, sobre todo cuando señaló que quienes levantaron los censos, son personas que tienen ‘hambre de ingresos’ y pertenecen a otros partidos.

También denunció que la secretaria de finanzas Susana Soto Vieyra, no puede renunciar a su cargo hasta que no aclare los resultados financieros.

De ahí que indicó que al no dejar claro el manejo de las finanzas, no se sabe si vaya a ser efectivo su nombramiento como consejeros, puesto que también hay quien estaba laborando con Néstor en el Congreso y eso no se puede en MORENA.