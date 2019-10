Continúan hospitalizados 5 lesionados de accidente en La Valla

San Juan del Río, 14 Octubre 2019.- El presidente municipal Memo Vega, anunció que de las 15 personas que resultaron lesionadas en el accidente de La Valla, 10 ya fueron dadas de alta y 4 continúan recibiendo atención médica en el Hospital General y uno más en el IMSS.

Apuntó que a través de los directores del Hospital General y del IMSS, recibe dos veces al día retroalimentación acerca del estado de salud de los lesionados.

“Nos dicen el estado de salud y el último corte es que hay 4 personas graves y una persona que está saliendo de esta etapa”, expresó.

Señaló que entre las personas que fueron dadas de alta está el conductor de la unidad, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía para ser vinculado a proceso.

“Ya también fue egresado el dueño de la línea de autobuses que había sufrido un preinfarto”, manifestó.

Precisó que desde los primeros minutos de este terrible accidente, el gobierno municipal que encabeza ha estado al pendiente de la salud de los lesionados, así como de brindar el apoyo necesario a los familiares de las víctimas que perdieron la vida.

“Hemos estado al pendiente lo más posible, lo que está en nuestras manos, no solamente dar un discurso, una foto cuando pasa la tragedia y después olvidarnos, al contrario, hemos buscado estar cerca de ellos y vamos a seguir apoyándolos”, agregó.

De ahí que aseguró que de los 10 lesionados que ya fueron dados de alta se les dará seguimiento a través del delegado de la comunidad, Gabriel Reséndiz en caso de que se les ofrezca algo.

Por otra parte, el alcalde anunció que mandó a hacer un estudio para analizar de que manera se pueden prevenir este tipo accidentes en los 80 pasos del ferrocarril con complicaciones en el municipio.

“Eso le compete a las líneas ferroviarias, pero si no lo han hecho en ochenta años mejor lo hacemos nosotros, la realidad es que no hay respuesta, toda la vida la cantaleta es que no hay recursos”, indicó.

Dijo que la inversión de las barreras físicas representan una inversión de 800 mil pesos por cada cruce, por lo que buscarán la manera de financiarlas entre el estado y el municipio.

“Consiste en más señalética, barreras físicas, topes, bollas, semáforos, pero son inversiones altas, vamos a buscar financiarlas estado y municipio”, concluyó.