Gal Gadot, en la piel de otra heroína, interpretará a Irena Sendler

México, 12 Oct (Notimex).- Luego de convertirse en la Mujer Maravilla para DC Extended Universe, la actriz y modelo israelí Gal Gadot, volverá a encarnar a una heroína, toda vez que protagonizará “Irena Sendler”.

El thriller histórico basado en hechos reales, contará la historia de la enfermera y trabajadora social polaca que arriesgó su vida para ayudar y salvar a más de dos mil 500 niños judíos condenados al Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.

Además de dar vida a Irena Sendler, Gadot fungirá como productora junto a su esposo Jaron Varsano a través de su compañía Pilot Wave. “Como productores, queremos ayudar a traer historias que nos hayan inspirado en la vida”.

De acuerdo con Deadline, Justine Juel Gillmer, guionista de la película Harry Haft, que se estrenará en 2020, así como de algunos capítulos de las series The 100 e Into the blands, será la escritora de esta historia.

Gillmer se basará en el trabajo de Sendler en el subsuelo polaco en el gueto de Varsovia, donde junto con docenas de personas logró pasar de contrabando a los niños judíos, proporcionarles una identificación falsa y ubicarlos con familias.

En lo que respecta a Gal Gadot, la actriz de 34 años, quien estrenará próximamente Mujer Maravilla 1984, actualmente se encuentra en el rodaje de Death on the Nile de Kenneth Branagh.