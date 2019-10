Montserrat Oliver se siente “violada” tras robo en su departamento

Montserrat Oliver ha dado sus primeras declaraciones luego de que hace un par de semanas unos sujetos entraran a su departamento para robar joyas y dinero.

“Se siente uno horrible, te sientes violada que se metan a tu espacio, que se lleven tus cosas”, expresó la conductora al ser cuestionada por el incidente.

Sobre la cantidad que perdió en el robo, Oliver dijo: “Más que asciendan las perdidas, (lo que pasa) es que entró a hacer un desastre. Me dio risa que dijeron que eran 500 mil pesos en joyas. ¡Por supuesto que no!, ascenderá más o menos a esa cantidad porque rompió puertas. No entiendo por qué, o sea destruyó muchas cosas. Entraron a todos los cuartos, rompieron las puertas de los closets”.

Por último, Montserrat aprovechó para enviar un mensaje a las personas que le robaron. “¿Para qué robar? Si nos cuesta nuestro trabajo lo poco que tenemos o lo mucho que pueda tener la gente”.