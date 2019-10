“Ricky” Álvarez destaca fuerzas básicas de Atlas

Buenos Aires, 11 Oct (Notimex).- El subcampeón del mundo en Brasil 2014 y actual mediocampista del Atlas de Guadalajara, Ricardo Álvarez, afirmó que Vélez Sarsfield es su prioridad en caso de volver al futbol argentino.

“Si me toca volver al futbol argentino, Vélez siempre va a tener la prioridad. La hinchada siempre me trata muy bien y a mí eso me llena de orgullo”, comentó el jugador sudamericano.

Álvarez se formó en Vélez y en 2011 disputó las semifinales de la Copa Libertadores de América, además de que en dos ocasiones se coronó en la Liga de Argentina, por lo que le tiene cariño a “El Fortín”.

En declaraciones para un programa radiofónico, “Ricky” Álvarez tuvo palabras sobre lo que vive en el futbol mexicano con Atlas, club del que destacó sus fuerzas básicas, pues debuta a varios jugadores jóvenes.

“En Atlas se trabaja muy bien en las inferiores y todo el tiempo salen jugadores”, comentó el exjugador del Inter de Milán.

Enfatizó que en la Liga MX se aprecian partidos atractivos porque los clubes suelen mostrar planteamientos ofensivos, situación que hace emocionante los encuentros.

“En el futbol mexicano se trata de ser ofensivo y por eso se ven partidos atractivos”, declaró Álvarez, de 31 años de edad y quien espera recuperar su mejor desempeño tras recuperarse de una lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas por varios meses.

En el actual Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, Álvarez ha tenido participación en tres partidos, dos como titular para acumular 146 minutos, todavía sin tener la posibilidad de estrenarse como goleador en México.