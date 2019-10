Presentan Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados en conjunto con la Revista Lesvoz y la defensora Yan Maria Yaóyotl presentaron el Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas en México, Yan María Yaoyólotl (AHMLFM-YMY) que recopila cerca de 5 mil documentos que rescatan la memoria de las mujeres participantes del movimiento lésbico-feminista del país desde sus inicios en 1976 y hasta 2020.

Al respecto la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de género, Wendy Briceño Zuloga mencionó que cuando se hace referencia a la historia mexicana se tiene que considerar de manera amplia a muchas otras que se han quedado en el anonimato como lo es el caso de las mujeres y de mayor manera en el caso de las lesbianas en México, por lo que reconoció la labor de Yan María Yaoyólotl al aportar grandes hallazgos para la memoria histórica del país.

“Vamos a darle el lugar que merece a esta historia que es de todas y de todos y es nuestro compromiso crear condiciones desde el legislativo para que ninguna mujer por orientación sexual vuelva a sufrir condiciones de marginalidad” señaló la legisladora Briceño Zuloaga durante la presentación llevada a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por su parte la defensora y recopiladora del archivo, Yan María Yaoyólotl recalcó que el objetivo principal del archivo es incorporar la historia lésbica-feminista y no relegarla a un “simple acrónimo” de la diversidad sexual (LGBTTTI). “Ninguna nación o pueblo se construye sin historia porque conocer el pasado permite entender el presente y proyectar el futuro, porque sin memoria no hay identidad y sin identidad nosotras no somos nada” dijo.

Otro de los objetivos son recopilar, catalogar y analizar los materiales tangibles e intangibles, textos e imágenes, producidos por las organizaciones de lesbianas-feministas y lesbofeministas en el país.

Elaborar bases de datos y presentarlas de manera accesible a mujeres obreras, jornaleras, indígenas, migrantes, amas de casa y luchadoras sociales, por que son ellas las que con sus cuerpos construyen la historia.

Exigir a la investigación académica, se abstenga de continuar omitiendo la trayectoria lésbica-feminista y lesbofeminista de la historia de las mujeres y del feminismo en México y de reducir al lesbianismo a una simple “L” del acrónimo: GLBTTTI (costilla de Adán).

Reposicionar la lucha de las mujeres y de las lesbianas como su punta de lanza, contra el incremento exponencial de la violencia a las mujeres, en un momento histórico en que las fuerzas reaccionarias se encuentran corrompiendo, desmantelando y desapareciendo al feminismo.

La directora de la revista Lesvoz, Mariana Pérez Ocaña por su parte señaló que este es un esfuerzo que está dejando en claro la postura de las lesbianas-feministas y por ende la completa diferenciación respecto a todas las orientaciones sexuales “para que ya no sigan diciendo que nosotras no hemos hecho nada, porque en muchas ocasiones hemos salido a dar la vida en manifestaciones de todo tipo y con ello hemos ganado derechos y respeto que antes no existían para nosotras”.

El AHMLFM-YMY cuenta con cerca de cinco mil documentos, ubicados en 45 volúmenes por año a cerca de la lucha del movimiento de lesbianas-feministas. Volúmenes integrados por reseñas de libros, revistas, artículos periodísticos, entrevistas, documentos internos, manuscritos, presentaciones, grabaciones testimoniales, minutas, memorias, correos electrónicos, volantes y videos. Asimismo, incluye algunas publicaciones de Europa y Estados Unidos; pero, sobre todo, se propone como una plataforma para la divulgación de la lucha de las lesbianas-feministas y lesbofeministas latinoamericanas.

Dicho ordenamiento y catalogación han sido sumamente difíciles debido a la enorme cantidad de documentos y a la ausencia de apoyos económicos e institucionales. No obstante, dicha ausencia ha permitido mantener su valiosa autonomía ideológico-política, señaló en un comunicado aparte.

La jefa del Departamento de Archivonomía en la Cámara de diputados, Victoria Palomares Ayala, dijo que en su experiencia como archivista la presentación y entrega del Archivo Histórico adquiere mayor importancia porque no sólo rescata la historia de las mujeres, que siempre han excluidas e invisibilizadas sino que lo hace desde el punto de vista de una defensora lesbofeminista como Yan María “lo que permitirá tener una mirada colectiva de la historia además y entender nuestra historia de una manera distinta” comentó .

La Ley General de Archivos que entró en vigor el 15 de junio de 2019, señala entre sus atribuciones que se garantizara la organización, conservación y preservación de los archivos, con la finalidad de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información, así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la Nación, con lo cual se promueve el derecho a la cultura.

Esta ley destaca también que una de las atribuciones principales del Archivo General de la Nación (AGN) está conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos por lo que también se pidió que la Comisión de Igualdad gestione la inclusión del Archivo Histórico del Movimiento de Lesbianas Feministas en México ante esta dependencia para que se considere como parte importante del desarrollo histórico del país.