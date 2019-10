Rihanna explica por qué rechazó actuar en el Super Bowl

México, 10 Oct (Notimex).- La cantante Rihanna rechazó actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2019, por la controversia que se suscitó en la liga profesional de futbol americano con la comunidad afroamericana.

Colin Kaepernick, exjugador de los 49ers de San Francisco, inició en 2016 la protesta contra la injusticia racial y violencia policial al permanecer con una rodilla en tierra mientras sonaba el himno de Estados Unidos previo a un partido.

Su postura dividió la opinión pública y fue duramente criticada por el presidente Donald Trump, quien la consideró como una grave falta de respeto a sus símbolos patrios.

“No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podía ser una vendida. (…) Hay cosas con las que no estoy de acuerdo para nada en esa organización, y no iba a acudir y servirles de ninguna manera”, comentó la cantante de Barbados en entrevista para la revista Vogue.

El mariscal de campo se encuentra desempleado desde marzo de 2017, tras finalizar su vínculo con el equipo con el que alcanzó la fama y al que llevó al Super Bowl en 2013 y hasta el momento ningún otro equipo se interesó por contratarlo.

Este año actuaron en el medio tiempo del Super Bowl Maroon 5, Travis Scott y Big Boi, mientras que para la edición de 2020, que se llevará a cabo en Miami, se confirmó que lo harán Jennifer Lopez y Shakira.