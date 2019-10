Necaxa ante América debe dejar de especular y salir a ganar

Aguascalientes, 10 Oct (Notimex).- El portero del Necaxa, Hugo González, dejó en claro que frente al América hay que dejar de lado los excesos de confianza y negó que las Águilas se encuentren mal en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El cuadro americanista perdió en la pasada jornada 5-2 frente a Cruz Azul y a pesar de ello, el guardameta de Rayos subrayó que contra los de Coapa no pueden salir a especular.

“No sé si favoritos, pero con América no puedes salir a especular. América si bien no ha ganado, apenas perdió después de cinco o seis jornadas su primer partido y está en cuarto lugar. Tampoco puedes hablar de que está mal”, señaló.

En conferencia de prensa, el cancerbero instó a sus compañeros en cerrar de buena forma el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX para comprobar que el buen paso de Necaxa es una realidad y no un espejismo.

“Ahorita es momento para cerrar filas y cerrar bien el torneo para no perder lo bueno que hicimos durante más de la mitad de la temporada. Es momento de apretar y darnos cuenta si lo que hicimos durante el torneo fue una realidad o es un espejismo, el partido pasado los compañeros demostraron que es una realidad lo que estamos viviendo y hay que seguir por esa línea”, comentó.

Necaxa es líder del certamen con 24 unidades y en la jornada 14 recibirá en el estadio Victoria al América que posee 21 puntos en la clasificación.

En el plantel hidrocálido quieren más, por lo que Hugo González destacó el trabajo del director técnico Guillermo Vázquez, quien poco a poco supo incorporar de la mejor manera a los nuevos fichajes.

“El grupo está contento, ilusionado como toda la gente con el trabajo, con el esfuerzo que hicimos durante el torneo, empezamos de menos a más y se ha visto la mano de Memo y el acoplo de los refuerzos que han respondido bastante bien, estamos con ganas de más, de seguir trabajando y de seguir haciendo las cosas como hasta el momento”, apuntó.

En lo personal, el portero dijo estar en un buen momento de su trayectoria y si bien aceptó que hubo acercamientos de Monterrey, su deseo es mantenerse en la institución rojiblanca.

“De querer quedarme, sí quiero. Estoy muy contento. La afición me ha recibido muy bien, la directiva, los compañeros, la ciudad, todo. La verdad es que estoy muy contento aquí. Si dependiera de mí, me gustaría quedarme, obviamente no depende de mí. No sé qué vaya a pasar. No he hablado con nadie. Solo ha habido acercamientos de Monterrey y nada más”, acotó Hugo González.