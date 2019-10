Verdadera identidad del violador de Demi Moore sale a la luz

Demi Moore a través de su libro ‘Inside’ ha ido develando su dolorosa historia. En esa su dramática narración, describe como a los 15 años fue violada con el consentimiento de su madre, quien, según afirma la actriz, recibió a cambio 500 dólares.

Hoy, a través del diario The Sun se ha dado a conocer la identidad del hombre que habría cometido dicho abuso. Basil Doumas es el nombre real del sujeto de origen griego. Era copropietario del bar La Cage Aux Folle donde asistían figuras como Elton John, Sylvester Stallone y Michelle Pfeiffer, y también tenía otro restaurante llamado Mirabelle.

Moore comenta que el empresario era amigo de su madre, Virginia King, y que lo conoció en una ocasión en que los tres comieron en su restaurante. A partir de ese momento el hombre, que en aquel entrences tenía 48 años, la visitaba con frecuencia en su colegio. Y fue una tarde, semanas después, que ella lo encontró en el apartamento donde vivía y la violó.

Entrevistado por el diario, el socio de Basil, George Germanides, comentó: “Su verdadero nombre era Basilio y su apodo siempre era Val. Era una especie de socio silencioso mío desde 1974. Tenía mucho dinero. Lo compré [el bar] después de siete años. No tengo idea. Si es verdad (la violación), pero si lo fue es una historia triste”.

Doumas falleció a los 68 años en 1997. Pero fue hasta ahora que Moore decidió hablar sobre su dolorosa experiencia. En algún momento algunos medios la cuestionaron sobre su sentimiento de haber sido prostituida por su propia madre, a lo que respondió: “En mi corazón, no. No creo que haya sido una transacción tan directa, pero ella le dio el acceso y me puso en peligro”.

La exitosa actriz fue hija de una madre alcohólica que en varias ocasiones intento suicidarse, incluso algunas de ellas en su presencia.