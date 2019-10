Personas de 25 a 40 años, las más propensas a enfermedades reumáticas

México, 8 Oct (Notimex).- Las personas entre 25 y 40 años de edad son más propensas a desarrollar enfermedades reumáticas graves, así lo comentó el doctor Alejandro Garza Alpirez, médico especialista en reumatología del Hospital Zambrano Hellion TecSalud y profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tec de Monterrey.

“Es más común ver estas enfermedades en personas de entre 25 y 40 años, los adultos de la tercera edad tienen algunos problemas reumáticos pero son, en su mayoría, por desgaste, sin embargo, las enfermedades autoinmunes son más comunes en los jóvenes”, señaló.

Las enfermedades reumáticas se caracterizan por el dolor de las estructuras musculares, tendones, ligamentos y articulaciones y muchas veces también se presenta inflamación en dichos componentes.

“En las enfermedades reumáticas existen primordialmente dos tipos de dolor: el dolor Mecánico (o de desgaste) en donde estás acostado y no tienes dolor pero mientras más caminas más te duele la articulación, a diferencia del dolor Inflamatorio (principalmente de la mayoría de los tipos de artritis) en donde estás acostado y te duele, pero te pones a caminar y las molestias disminuyen”, agregó el experto, quien estudió la subespecialidad en Reumatología e Inmunología Clínica.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes?

De acuerdo con Garza Alpirez existen dos tipos de enfermedades reumáticas: las autoinmunes (cuando el sistema de defensas del cuerpo no sólo nos defiende sino también nos ataca a nosotros mismos), entre las que se encuentran la artritis y lupus, y las no autoinmunes, las que afectan al sistema osteomuscular y que son aquellas que no afectan al sistema de defensas del cuerpo.

Existen algunos factores que pueden hacer que una persona sea más propensa en comparación con otra a sufrir una enfermedad reumática como lo son: la genética, el tabaquismo, la exposición extrema al Sol y la contaminación.

“Para que los genes expresen la enfermedad reumática debe haber un detonador y aunque no hay algo identificado hasta el momento hay factores de riesgo.

“Existen cierto tipo de condiciones ambientales que pueden desencadenar una respuesta autoinmune, es decir, que el cuerpo no sólo te defiende sino que te lastima, y debemos de recordar que el sistema de defensa está en todo el cuerpo, entonces estas enfermedades pueden atacar cualquier parte de nuestro organismo”, agregó Garza Alpirez.

Por otra parte, respecto a los tratamientos y las medidas que debe tomar una persona con alguna de estas enfermedades, el doctor aconsejó una dieta balanceada y realizar ejercicio, sin embargo, aclaró que la actividad física es diferente en cada paciente.