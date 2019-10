Enfermedades mentales se presentan cada vez a edad más temprana

México, 8 Oct (Notimex).- En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, especialistas advirtieron que el sedentarismo, las adicciones, las dietas pocos saludables y la presencia de altos niveles de contaminantes en el aire han propiciado que más de la mitad de las enfermedades mentales se presenten a edades cada vez más tempranas: alrededor de los 14 años.

Contrario a ello, dijeron, un estilo de vida saludable con actividad física y buena alimentación combinado con rutinas que fomenten la creatividad, mejora la memoria, la tolerancia y el dolor, a la vez que disminuye la ansiedad.

En la rueda de prensa “Conectando con la vida”, Walfred Rueda, director de la Fundación Proyecto Mente Creativa, comentó que en Europa los tratamientos a pacientes con enfermedades mentales incluyen actividades artísticas.

“El arte puede tener un efecto terapéutico ya que se representan formas de comunicación no verbales que pueden estar preservadas en esos pacientes y convertirse en una vía de expresión de emociones y sentimientos”.

En su oportunidad Edilberto Peña de León señaló que en el ámbito laboral una de cada cinco personas puede padecer problemas de salud mental, situación que ha venido en aumento como consecuencia de la dinámica de estrés y de recorte de los periodos de descanso y sueño que impone la globalización.

El neuropsiquiatra detalló que esas personas generalmente enfrentan estigmas sociales y por temor a la discriminación suelen ocultar su trastorno a la hora de buscar trabajo o para proteger el que ya tienen.

En el caso específico de la depresión, el director del Centro de Investigaciones en Sistema Nervioso Central refirió que se trata de la principal causa de pérdida de productividad, ausencia por enfermedad y retiro prematuro, por lo que llamó a los empleadores a abordar el tema de manera proactiva para reducir costos y contribuir a crear un entorno de empleados más sanos.

“Si las empresas se enfocaran en invertir en la salud mental de sus colaboradores verían los beneficios casi de manera inmediata, pues se sabe que por cada dólar invertido en la estabilidad de sus empleados se regresan al menos cuatro dólares en ganancias”, externó.

La psiquiatra Denis Rivera dijo en su oportunidad que la actividad física es fundamental para conservar y mejorar la salud no sólo física sino mental.

Indicó que ser físicamente activo desde edades tempranas favorece la disminución del deterioro de la cognición, además de que el ejercicio de resistencia incrementa la atención y la memoria e incluso induce el humor.

La integrante de la Asociación Psiquiátrica Mexicana sostuvo que la alimentación juega un papel importante en la salud mental. Por ello recomendó evitar el consumo en exceso de harinas y cereales, no ingerir azúcares refinados, disminuir la ingesta de sal y mantenerse hidratado.

Otros consejos de la también ultramaratonista son no permanecer sentado más de 45 minutos, destinar 90 minutos más al sueño, no ingerir drogas, no automedicarse y programar salidas para tomar aire fresco menos contaminado.

“El ejercicio combinado con una buena alimentación no sólo contribuye a mejorar el estado físico, sino también nutre las relaciones interpersonales”, mencionó.