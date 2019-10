El avión presidencial ya tiene posible comprador, revela AMLO

México, 8 Oct (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que ya existe una empresa en proceso para comprar el avión presidencial, pero no dio detalles porque se están revisando trámites legales y protocolos.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario aclaró que se trata de un proceso legal de venta en el que se sigue una serie de protocolos, bajo la guía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por lo mismo, aclaró que no se puede dar a conocer todavía mayor información, en tanto no se concrete la compra de la unidad, la cual será vendida junto con 73 aeronaves más.

Recordó que la venta del avión presidencial es un proceso en el que hasta los adversarios están al tanto porque quisieran que no se vendiera, lo cual advirtió que no es un asunto fácil ya que se requiere cumplir con una serie de procedimientos legales y con transparencia.

Advirtió que tras ganar las elecciones como presidente de la República, fue que el presidente Felipe Calderón Hinojosa tomó la decisión de comprar ese avión para manejarlo “como un regalo o como una ofrenda al presidente electo”.

En todo caso, advirtió que el presidente Enrique Peña Nieto debió cancelar la compra, pero no lo hizo “y se compró ese avión carísimo, lujosísimo” y que “nosotros decidimos venderlo porque es un insulto al pueblo de México”.

Recordó que al tomar esta decisión fue que se tuvo que llevar la aeronave a Estados Unidos e iniciar una serie de trámites y se le solicitó a la ONU para que se acompañara el proceso de venta, además de que se hizo una licitación en la que intervinieron empresas.

Al final hay ya una empresa interesada en la adquisición y esto requirió de elaborar avalúos, a los que se suma un proceso de revisión del funcionamiento del avión, en tanto que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) interviene en el arreglo del avión en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento.

Advirtió que en el caso de que al final no se haga la operación de todas maneras va a seguir en venta, pero de momento la ONU aclaró que no se debe dar a conocer la información hasta en tanto no se llegue a un acuerdo.

Recordó que, en el sexenio pasado, además de ese avión se compraron seis aviones, jets modernos, cada uno que costó alrededor de mil millones de pesos, y “estamos hablando de aviones para el servicio de altos funcionarios públicos”.

Además, se compraron seis nuevos helicópteros que igual, con un costo estimado en mil millones de pesos por aeronave, también para el servicio de altos funcionarios públicos.

Acusó que en los dos últimos sexenios se compraron 100 mil millones de pesos en aviones y helicópteros, y expresó: “ojalá y ahora quienes estén interesados en que se venda el avión o que no se venda, pues tengan más elementos y se informen mejor”.