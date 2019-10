Presidente hondureño rechaza vínculo con el narco

Tegucigalpa, 8 Oct (Notimex).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reiteró hoy que no recibió dinero del narcotráfico para su campaña, como se ha señalado durante el juicio que enfrenta su hermano Juan Antonio en una corte de Nueva York.

“Si Ardón afirma que alguien habló con JOH (Juan Orlando Hernández) sobre aceptar dinero de él, está mintiendo. Eso nunca sucedió. No un millón de dólares, ninguna cantidad, nunca, nadie”, escribió el mandatario hondureño en su cuenta de la red social Twitter.

En su mensaje, Hernández aludió a Amílcar Alexander Ardón, alias “Chander”, quien este martes testificó por segundo día consecutivo, en el marco del juicio que se le sigue al hermano del presidente hondureño en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, reportó el diario local La Tribuna.

Por su parte, el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), el expresidente Manuel Zelaya Rosales, manifestó la víspera que si Juan Antonio “Tony” Hernández es encontrado culpable en el juicio que se le sigue en Estados Unidos, su hermano debe dejar la Presidencia y convocar a elecciones anticipadas.

“Los banqueros, políticos, dueños de medios de comunicación, dueños de las armas y empresarios de Honduras deben poner las barbas en remojo porque al darse esa condena en los Estados Unidos, el pueblo no querrá seguir siendo gobernado por un cártel de la droga”, afirmó Zelaya, citado por el diario digital Criterio.

El exmandatario estimó que tienen entre ocho y 10 días para organizarse y estar listos para que el día que le dicten sentencia a “Tony” Hernández la gente salga a las calles para exigir la salida del gabinete y convocar lo más pronto posible a elecciones generales.

“Es sumamente penoso y lamentable que en los Estados Unidos una corte esté presentando pruebas que la titularidad del gobierno organizó cárteles para meter droga a ese país”, sostuvo Zelaya, derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009.

El también expresidente Porficio Lobo Sosa rechazó por su parte hacer declaraciones sobre las acusaciones realizadas en su contra durante el juicio del hermano del mandatario hondureño, aunque aseguró que en cuento termine el proceso judicial dictará una conferencia de prensa.

“Ante las falsedades de delincuentes que tratan de reducir su condena en USA reafirmo que no he recibido dinero, no he sido, ni soy, ni seré amigo, socio y mucho menos colaborador de ningún delincuente”, escribió Lobo Sosa en Twitter.

El pasado 2 de octubre inició el juicio contra “Tony” Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta los cargos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y mentir a las autoridades.

El acusado, quien podría enfrentar un mínimo de cinco años de cárcel y un máximo de cadena perpetua, fue detenido en Miami, Florida, en noviembre de 2018 y trasladado después a Nueva York.