Francia no firmará acuerdo comercial UE-Mercosur

París, 8 Oct (Notimex).- Ante la falta de respeto al acuerdo climático, Francia descartó firmar el acuerdo entre la Unión Europea y las naciones latinoamericanas que integran el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), señaló la ministra de Medio Ambiente gala, Elisabeth Borne, en un programa de televisión.

“No podemos firmar un tratado comercial con un país que no respeta la Amazonia y que no respeta el acuerdo de París. Francia no firmará el acuerdo con Mercosur en estas condiciones”, añadió la funcionaria en una entrevista concedida a la cadena BFM, divulgada este martes por Europa Press.

A finales del mes pasado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio a conocer su decisión de rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al tiempo que señaló al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de practicar políticas ambientales contrarias al medio ambiente, en particular al cuidado y conservación de la Amazonia.

Justo el tema de los incendios en el Amazonia se ganó una fuerte crítica y tensión diplomática entre Francia y Brasil, luego de que Macron planteó tratar esa “crisis internacional” en la cumbre del G7 y su homólogo brasileño lo señaló de asumir “una mentalidad colonial”, según un reporte de sputniknews.com.

Tras 20 años de negociaciones, el 28 de junio pasado la UE y los integrantes del Mercosur dieron a conocer la consecución de un acuerdo de libre comercio, el cual no ha quedado exento del bloqueo. En 2016, por acuerdo de las partes, se analizó el apartado agrícola, que generaba controversia en las exportaciones de carne de vacuno de los integrantes del Mercosur al bloque europeo.

Los impulsores del tratado comercial han sido España y Alemania, en tanto que Francia, Bélgica, Irlanda y Polonia han mostrado alguna reserva, de acuerdo al sitio digital europapress.com

Según datos de la Comisión Europea, el pacto eliminará gran parte de los impuestos entre ambas partes y las empresas europeas ahorrarán unos cuatro mil millones de euros al año. En 2018, las exportaciones de la Unión Europea a los países integrantes del Mercosur fueron de 45 mil millones de euros.