Médicos del Hospital La Raza, extraen hemangioma a mujer de 66 años

Ciudad de México, 7 Octubre 2019.- En un hecho sin precedente en la historia de la medicina en nuestro país, se realizó la primer resección de un tumor hepático gigante vía laparoscópica, en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”, del Centro Médico Nacional La Raza.

A la señora Graciela Robles, de 66 años de edad, le detectaron un tumor en la parte izquierda del hígado que impedía a su estómago expandirse al momento de ingerir alimento, lo que le ocasionaba reflujo y dolor abdominal.

El doctor José Luis Beristaín Hernández, encargado de la Clínica de Hígado, Páncreas y Vías Biliares de esta UMAE, comentó que una vez que la paciente llegó a la unidad, se le realizaron una serie de estudios radiológicos y de gabinete que les permitió detectar que se trataba de un hemangioma gigante de 10 centímetros.

Una vez que se confirmó el diagnóstico, propusieron a la paciente hacer un abordaje laparoscópico para quitar no sólo el tumor, sino la parte izquierda del hígado.

A través de cuatro incisiones de un centímetro se resecó el tumor, y en un corte un poco más grande en la parte inferior del abdomen, fue retirado 35 por ciento del lado izquierdo del hígado.

“Este órgano tiene la característica que se regenera y crece, y el resto que queda aumenta de tamaño para suplir las funciones de la parte retirada”, refirió Beristaín Hernández.

Las ventajas del abordaje laparoscópico es que disminuye el riesgo anestésico, permite a la paciente una recuperación más rápida, con menos dolor y disminución de complicaciones a nivel de la herida, se reduce la incidencia de hernias e infecciones de tipo quirúrgico; y con un periodo postoperatorio menor al de una cirugía habitual.

Esta intervención tuvo una duración de dos horas 45 minutos y participaron alrededor de ocho especialistas, entre cirujanos, anestesiólogos, enfermeras quirúrgicas y enfermeras circulantes, señaló el médico que tiene una subespecialidad en cirugía de hígado, páncreas y vías biliares.

El doctor José Luis Beristaín Hernández refirió que este tipo de tumores no son muy comunes, pero en esta UMAE se tratan con frecuencia por ser un centro de referencia además de contar con la infraestructura y equipamiento necesario para atender a derechohabientes con esas características.

Los hemangiomas son los segundos tumores más comunes en hígado, después de los quistes simples. En la consulta externa se ven de 20 a 25 casos al año, se opera el 70 u 80 por ciento; y un promedio de 15 pacientes son intervenidos por hemangioma.

Informó que la señora Graciela fue candidata a este procedimiento gracias a que tiene un peso y una masa corporal adecuados, y es una persona que se encuentra en buenas condiciones de salud; lo que permitió proponerla de forma segura.

Destacó que el abordaje laparoscópico se practica en ese hospital desde hace varios años, un 10 por ciento para resecciones o quistes en un sólo segmento del hígado, pero tumores como el hemangioma gigante es el primero que se realiza en el país y en el Instituto.

Los tumores pequeños, menores de cinco centímetros que no requieren tratamiento tienen una frecuencia de uno entre cada 50 a 100 mil personas. En los últimos cuatro años se han operado en la UMAE, alrededor de 30 personas referidas de varios centros del norte del Estado de México, Hidalgo y estados aledaños.

El especialista comentó que un problema de hígado como cualquier cirugía no es una sentencia de muerte, y que si a la persona se le detecta debe ser enviada a un centro de referencia en el país donde se realizan cirugías abiertas o donde se haga abordaje laparoscópico a quienes sean candidatos.

“Yo le diría a la gente que no tenga miedo, que venga con la seguridad de que aquí lo que se tiene que hacer se hace. Desde que me dijeron que requería cirugía me puse en manos de los doctores y rogué que les diera la sabiduría necesaria en sus manos. No tengo palabras para agradecerles lo que hicieron por mí, doy gracias al Instituto”, comentó la señora Graciela.