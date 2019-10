Registra San Juan del Río mil 500 ‘jóvenes construyendo el futuro’: Pérez

San Juan del Río, 7 Octubre 2019.- A casi un año de la implementación del programa federal Bienestar, ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, impulsado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en San Juan del Río, hay cerca de mil 500 jóvenes inscritos.

De acuerdo con el subdelegado regional de la coordinación de los programas federales, Israel Alejandro Pérez, la desconfianza por parte de los tutores (empresarios) al momento de inscribirse, es la principal causa por la que los jóvenes no logran vincularse.

Y es que dijo que el no tener certeza de qué tipo de joven será el que llegue al espacio de trabajo, ocasiona que no se inscriban al programa.

Señaló que la oferta laboral en San Juan del Río es muy diversa, al referir que hay micro, pequeños y grandes negocios inscritos.

“Tenemos desde gente que se dedica a hacer tortillas en La Valla, artesanías, fabricas, maquiladoras, micronegocios, etc.”, expresó.

Destacó que la oferta laboral depende de la zona, ya sea en alguna comunidad aprendiendo algún oficio o en una empresa grande, los jóvenes son insertados en esos espacios.

Apuntó que gracias a la amplitud del programa que permite inscribirse a jóvenes de 18 hasta 29 años, sin importar su grado de estudios, es que personas con primaria hasta maestría han logrado incorporarse al campo laboral.

“Tenemos gente que tiene maestría y está en un despacho contable o jurídico, como tenemos gente que está trabajando haciendo tortillas”, manifestó.

El funcionario federal puntualizó que la intención de este programa no es promover ni premiar al joven que no está haciendo nada, sino impulsarlos para que aprendan un oficio, y de la misma manera apoyar a quienes no pueden solventar una nómina.

“Mucho se ha dicho que es un programa dirigido a los ‘ninis’, que es regalarles el dinero pero no es así, el programa está echo como un pequeño apoyo de salario para que los jóvenes aprendan un oficio, se puedan capacitar y al mismo tiempo apoyar al pequeño empresario que a veces no le alcanza para completar una nomina”, finalizó.