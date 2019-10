Brinda AMLO a Barbosa todo el apoyo del gobierno federal

Ixtepec, Pue., 4 Oct (Notimex).- El gobierno federal apoyará al gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, en todo lo que se necesite, “con eso y más”, brindó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un diálogo con la comunidad del Hospital Rural de Ixtepec, como parte de la gira de trabajo que realiza por esta entidad, agradeció a Barbosa el apoyo en las acciones conjuntas que realiza su gobierno con las autoridades federales.

“Y decir aquí en Ixtepec que no vamos a dejar solo a Miguel Barbosa, lo va a apoyar el gobierno federal con todo lo que se necesite, con eso y más Miguel”, destacó ante autoridades federales y locales del sector salud.

El Jefe del Ejecutivo también pidió a los habitantes de este municipio poblano que le ayuden a empujar al “elefante echado, reumático y mañoso” que significa la administración pública, al cual ya se logró poner de pie, pero hay que empezar empujarlo para que camine, “es un cuerpo de avance lento”.

“Pero entre todos tenemos que ayudar para sacar adelante a nuestro querido México, ese es el objetivo principal, sacar de la pobreza a nuestro pueblo y que México vuelva a tener fama por ser un país justo, por ser un país honesto, por ser un país humanitario, fraterno”, subrayó.

López Obrador pidió a los poblanos quedarse con la seguridad de que no les va a fallar; “yo no voy a traicionar el pueblo de México, no me voy a marear, les dije, no estoy acomplejado”

“Dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, pero cuando hay principios, hay ideales, no sucede nada, además tenemos la dicha enorme de estar viviendo en tiempos interesantes”, sostuvo.

Afirmó que no se va a volver a presentar una oportunidad pues hay veces que pasan décadas o siglos y no sucede nada, “y ahora estamos en la cresta de una ola de transformación. Imagínense el orgullo de estar viviendo estos momentos, tiempos interesantes”.