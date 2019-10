Querétaro libre de peste porcina africana: Ábrego Chávez

Querétaro, 4 Octubre 2019.- La presidenta de la Asociación de Porcicultores en Querétaro, María de la Luz Ábrego Chávez, comentó que el estado participó en el simulacro nacional ordenado para detección de la peste porcina africana, sin que hasta el momento se haya identificado alguna contaminación.

“Afortunadamente en el país en México no tenemos, no ha entrado este virus, esta enfermedad inició en Asia, en China, principalmente; realmente nosotros estamos cuidando, el país se está cuidando para que no entre la fiebre porcina africana”, informó.

Puntualizó que dicho simulacro se llevó a cabo en el estado en la comunidad de Ajuchitlán, Colón, donde participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, así como dependencias de salud y 200 médicos veterinarios.

Además, detalló que Querétaro formó parte de la lista revisada de estados como San Luis Potosí, Chiapas, Nuevo León, Puebla y Estado de México.

En este hecho, 82 productores simularon un hecho de contaminación, a fin de que se conozca el protocolo de acción. El megasimulacro fue organizado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Dentro de las medidas que los porcicultures han tomado para evitar contaminación por fiebre porcina, Ábrego Chávez recomendó no traer productos elaborados con carne de cerdo si se viaja a otro país, principalmente del continente asiático.

Esto, luego de que aseguró que se puede importar el virus incluso con la ropa, o aquellas personas que se dedican a la caza y traen consigo trofeos.

La presidenta de los porcicultores en Querétaro afirmó que actualmente se está produciendo 50 mil animales anualmente, lo que significa cerca de 800 mil kilos de carne al año.