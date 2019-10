Transporte urbano enfrenta déficit de chóferes en San Juan del Río

San Juan del Río, 4 Octubre 2019.- El dirigente regional del sistema Taxivan FTEQ, que presta servicio en San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, reconoció que en la agrupación existen chóferes que no deberían estar brindando el servicio, sin embargo dijo que en el sector existe déficit de operadores para transporte.

Destacó que el servicio urbano y suburbano, enfrenta problemas para poder cubrir las necesidades de chóferes, por lo que incluso han tenido que ‘importar’ personal de otros puntos del país, como por ejemplo Veracruz.

Apuntó que para que los chóferes puedan trabajar en el estado de Querétaro, tienen que sacar su licencia de conducir y para ello deben someterse a un examen toxicológico, que aseguró han pasado sin ningún problema.

Por su parte, Salomón Álvarez Franco, de la línea CTM, indicó que para la obtención del tarjetón que exige el Instituto Queretano del Transporte (IQT), los conductores del transporte público y de alquiler, primero deberán aprobar el examen en línea.

Destaca un examen psicológico y psicométrico, así como el toxicológico, que son requisitos indispensables para que las autoridades del transporte les puedan otorgar el tarjetón.

“Se registran, toman su curso en línea y van a realizar su examen al ICATEQ, un vez aprobando el examen psicométrico y el examen de conocimiento, con eso van y tramitan su tarjetón en la delegación del Instituto Queretano del Transporte”, precisó.

Ambos dirigentes coincidieron en señalar que en la agrupación que representan tienen operadores muy buenos y responsables, pero reconocieron que también tienen operadores que no deberían estar dando servicio a la ciudadanía, pero se debe a la falta de personal.

Luego refirieron que todas las unidades del transporte obligadamente tienen que traer una póliza de seguro para gastos médicos de los usuarios en casos de accidente y para daños a terceros.

“Si no traemos la póliza de seguro no podemos circular, no nos enplacan un camión, no podríamos refrendar, es por Ley, todos los camiones tiene que traer su póliza de seguro con las coberturas que marca la ley”.