José Alfredo Jiménez transmitió su amor por México

México, 4 Oct (Notimex).- El legado musical del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, conocido como “El Hijo del Pueblo”, perdura en el recuerdo y reconocimiento del público que sigue entonando las canciones que el prolífico autor de temas como En el último trago, Amanecí en tus brazos y No me amenaces escribió en honor a algunos lugares de la República Mexicana.

De acuerdo con el hijo de “El Rey” de la canción vernácula, José Alfredo Jiménez Medel, su padre incursionó en la música sin tener experiencia ni conocimientos de composición, pero su vocación por el canto y la facilidad para estructurar versos lo adentraron de lleno en la industria, distinguiéndose en sus letras el amor por México y las vivencias personales.

Fue precisamente el amor por el país la razón por la que José Alfredo compuso el tema Camino de Guanajuato, el cual está inspirando en su lugar de nacimiento, Dolores Hidalgo. En la composición, el cantautor hizo referencia a Salamanca, lugar en el que está la refinería en la que trabajaba su hermano Ignacio Jiménez, quien presuntamente murió a causa de un accidente ocurrido en ese lugar.

“Camino de Guanajuato/ que pasa por tanto pueblo/ no pases por Salamanca/ que allí me hiere el recuerdo/ vete rodeando veredas/ no pases porque me muero…”, dicen las coplas de la canción interpretada por primera vez en la década de 1950.

José Alfredo Jiménez hizo referencia además al Cerro del Cubilete, localizado en la ciudad de Silao. Caminos de Guanajuato fue versionado años después por Antonio Aguilar, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Lucha Villa, Lola Beltrán y Pedro Fernández.

Aun cuando no tuvo el mismo reconocimiento que logró Camino de Guanajuato, Soy toluqueño fue el tema que “El Hijo del Pueblo” le compuso a Toluca, lugar donde residió por más de 10 años, en los que pudo ser testigo del clima frío y el imponente Nevado de Toluca, ubicado entre el valle homónimo y Tenango, los cuales fueron registrados en una melodía de más de dos minutos. “Yo soy toluqueño/ mi tierra es Toluca/ pa’ todo mi suelo canto esta canción/ Nací en el Nevado/ juntito del lago/ por eso es que el frío es mi valedor”.

Entre el estado de San Luis Potosí y Veracruz, José Alfredo Jiménez centró el éxito Serenata huasteca, el cual en palabras de Raúl Velasco durante su programa Siempre en domingo, el afamado cantautor compuso cuando se encontraba de gira por Veracruz y pasó por la casa en la que vivió su esposa Paloma Gálvez, situación que le inspiró los siguientes versos:

“Canto al pie de tu ventana/ pa’que sepas que te quiero/ tú a mí no me quieres nada/ pero yo por ti me muero/ Dicen que ando muy errado/ que despierte de mi s?ueño/ pero están equivocados/ porque yo he de ser tu dueño”.

Serenata huasteca fue interpretada tiempo después por Pedro Infante en la cinta Cuidado con el amor, del director Miguel Zacarías, la cual contó con la participación de Elsa Aguirre y Óscar Pulido.

El amor de José Alfredo Jiménez por la tierra y los lugares donde pudo llegar gracias a su música traspasaron fronteras, pues visitó Colombia en dos ocasiones, una con Pedro Vargas y la segunda con Alicia Juárez. Fue el cariño que le tuvo al país sudamericano el que permitió que José Alfredo le escribiera una canción en el menú de un restaurante.

Dicha composición, con arreglos de José Cantoral, fue encontrada en las pertenencias de “El Rey” por su hijo José Alfredo Jiménez Medel, quien a través de su medio hermano José Alfredo Jiménez Gálvez, Armando Manzanero y Roberto Cantoral Zucchi hará entrega del manuscrito el próximo domingo al Ministerio de Cultura de Colombia.