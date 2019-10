Triunfo sobre Chivas quedó atrás y América sólo piensa en Cruz Azul

México, 4 Oct (Notimex).- El triunfo en el “clásico nacional” sobre Guadalajara ya quedó atrás y sólo se enfocan en juego contra Cruz azul, señaló el volante colombiano Andrés Ibargüen, quien vive con más intensidad el juego con Chivas.

“Los ‘clásicos’ como son, se tienen que vivir al máximo y dar lo mejor de cada uno, sabiendo que el ‘clásico’ con Chivas ya pasó, es un nuevo partido y lo debemos afrontar con toda la responsabilidad posible”, subrayó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el “cafetalero” explicó que todos los duelos de esta índole se deben enfrentar con total entrega, pero que para él los juegos con el “Rebaño Sagrado” tienen mayor exigencia.

“Estos partidos siempre los debemos afrontar al cien por ciento, para mí es más intenso con Chivas porque es un clásico que paraliza al país, los dos más ganadores, tiene un poco más de chispa”, apuntó.

Ibargüen destacó que para este duelo llegan al alza, conscientes de que más allá de que sumaron seis partidos sin ganar, habían hecho las cosas mal y las críticas que recibieron eran solo para afectar al equipo.

“Sabemos que el equipo viene haciendo las cosas bien, que lastimosamente el torneo pasado no se nos dieron las cosas, este semestre ratificamos lo que hemos hecho, mucha gente dice que no habíamos ganado, pero no decían que tenemos perdido un partido, estamos en la parte alta, pero siempre trataron de desestabilizar un poco, pero estamos compenetrados y así al seguidor se lo hacemos sentir”, sentenció.

La escuadra de Coapa cerró su preparación para el duelo ante Cruz Azul que se disputará este sábado a las 19:00 horas en el estadio Azteca dentro de la fecha 13 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.