Contenta de que mi música sirva para ayudar Edith Márquez

México, 3 Oct (Notimex).- La cantante Edith Márquez suma esfuerzos para ayudar a quienes padecen discapacidad auditiva, a través de un concierto sinfónico en el que hará un recorrido por sus éxitos.

Consciente de que apoyar al prójimo debe ser un acto muy personal y desde el corazón, por lo que no le gusta hablar de su labor altruista, la también actriz dijo que en esta ocasión buscan “hacer ruido” para ayudar lo más que se pueda.

Por lo que ha decidido hablar sobre este sinfónico llamado “Concierto con causa”, porque todo lo recaudado se destinará a personas de escasos recursos que padecen esta discapacidad.

La intérprete de Mi error, mi fantasía señaló que el evento es organizado por una fundación a la que se apoyará con esa presentación programada el próximo 9 de octubre en el Teatro Metropólitan.

“Estoy contenta de poder ser parte de esta iniciativa y que mi música sirva para apoyar”, dijo Márquez, quien es la primera vez que presentará sus éxitos en un formato sinfónico, lo que tiene a la intérprete inquieta, pero a su vez emocionada para asumir el reto y ofrecer los temas que la han hecho entrar en el corazón de la gente.

“Será una noche especial que espero la disfruten como yo lo haré”, apuntó Márquez, quien tras este concierto continuará con su gira Contigo, misma en la que presenta lo más reciente de su propuesta musical.

Compartió que será en el 2020 cuando inicie los preparativos de un nuevo disco, y descartó proyectos en la actuación, “lo que me ocupa actualmente es la música y aunque he disfrutado mucho la otra faceta por el momento no hay planes”.