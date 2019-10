Acusan a Sebastián Rulli de incumplir con evento

El actor Sebastián Rulli fue señalado por un club en Monterrey de quedarse con parte del anticipo que recibió por acudir a un evento para el que había sido contratado.

De acuerdo al lugar Papi Women’s Club, el artista canceló su participación dos horas después de que se realizará un depósito de 65 mil pesos, manifestando que la imagen que empleó el lugar para promocionar el evento no era adecuada para su imagen pública.

“LO MÁS INJUSTO es que no nos devuelve el anticipo completo, argumentando que ellos ya habían comprado los vuelos, pero la verdad es que solo duraron 2 horas en que se entregó el anticipo y ellos cancelarnos a nosotros, no nos mandan comprobantes de vuelos y aunque así fuera, PAPI WOMAN CLUB no fue quien canceló el evento, aparte de perjudicarnos y poner en entre dicho la confianza y veracidad de nuestros eventos, aparte quedarse con dinero, eso no creo que sea digno de un Artista de la categoría del Sebastián Rulli”, dice parte del mensaje en que se acusa al argentino de quedarse con 15 mil pesos.

Hasta este momento el actor no se ha pronunciado al respecto, y únicamente rompió el silencio para sumarse a un reto y dedicarle un hermoso mensaje de amor a su novia Angelique Boyer.