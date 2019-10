La Chinaca conmemora masacre de Tlatelolco en San Juan del Río

San Juan del Río, 2 Octubre 2019.- La organización “La Chinaca” conformada por aproximadamente 50 jóvenes estudiantes de San Juan del Río, conmemoró este miércoles el 51 Aniversario de la matanza de Tlatelolco.

Al grito de “2 de Octubre no se olvida”, decenas de estudiantes marcharon en las inmediaciones del Jardín Independencia con el objetivo de recordar a aquellos estudiantes que fueron asesinados en 1968.

De acuerdo con el Coordinador Estatal de este movimiento, Andrés Cuapio Reséndiz, el 2 de Octubre es un fecha histórica en la que aquellos jóvenes que salieron a luchar lograron marcar un rumbo diferente en la historia de México.

De ahí que exhortó a los estudiantes del municipio a seguir luchando por los derechos de todos los jóvenes en memoria de quienes perdieron la vida.

“A la sociedad no se le olvida, a los gobiernos si porque no vemos la bandera izada a la mitad como debería ser, los jóvenes vamos a hacer que esto crezca, porque la memoria histórica de nuestro país no debe ser olvidada”, expresó.

Por su parte, la regidora Susana Águila, recordó que como cada año, la Plaza Independencia es el punto de encuentro para conmemorar la lucha de los jóvenes que protestaban en contra de la tiranía.

Aseguró que la libertad que hoy tienen los jóvenes fue sembrada con el movimiento estudiantil de 1968.

“Me da gusto que año con año en San Juan se conmemore esta fecha, no lo hemos dejado pasar, con fotografía, conferencias, películas pero el 2 de Octubre no se olvida”, aseveró.

Finalmente el diputado local, Néstor Domínguez, expresó su aprobación por este tipo de movimientos en dónde los jóvenes son los protagonistas.

“Me da mucho gusto, no estamos en años electorales y ver la participación de los jóvenes siempre es grato”, finalizó.