Exitosa intervención quirúrgica de pelotero Japhet Amador

México, 2 Oct (Notimex).- El pelotero Japhet Amador, de Diablos Rojos del México, tuvo una operación exitosa del talón de Aquiles del pie derecho.

Debido a la lesión, el “Gigante de Mulegé” no pudo mostrarse al 100 por ciento en la temporada regular en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El cirujano Cuauhtémoc Reyes realizó una intervención quirúrgica la víspera, la cual resultó positiva, por lo que ahora viene el proceso de rehabilitación, que será de cuatro meses.

La novena capitalina informó que Amador no podrá ver acción en la Liga Mexicana del Pacífico; mientras el pelotero agradeció a Dios, “hablé con el doctor y me dijo que si encontró una lesión muy fuerte, pero que no estaba tan mal como se lo imaginaba”.

Japhet señaló que fue complicado jugar con esa lesión en la temporada, “llegaba al estadio, bateaba y me iba a descansar a la casa club a darme terapia y a ponerme pomada de la más caliente para aguantar el dolor”.

Amador sostuvo que a pesar del dolor sacó la temporada, “gracias al apoyo de mi familia fue más fácil sobrellevar todo y esforzarme más para hacer mejor las cosas, desafortunadamente no pudimos ser campeones, pero esperamos regresar”.