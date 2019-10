Descartan riesgo de desbordamiento de presas en El Marqués

Querétaro, 1 Octubre 2019.- El director de la coordinación municipal de protección civil, Alejandro Vázquez Mellado Larracoechea, afirmó que no existe riesgo de desbordamiento de los principales cuerpos de agua que hay en el municipio de El Marqués.

“Se están revisando los monitoreos de manera diaria; pero hasta el momento no tenemos riesgo alguno”, aseveró.

En el marco de la temporada de lluvias, reportó que la presa de El Carmen se encuentra a dos metros por debajo del vertedor y la presa Los Pirules, a un metro 80 por debajo del vertedor.

“Hasta el momento se han cumplido, aunque hemos batallado un poco con los concesionarios de estos cuerpos de agua, se ha llegado a una minuta de acuerdo, han accedido a este momento”, añadió.

En ese sentido, dio a conocer que se llegó a un acuerdo con los concesionarios de esos cuerpos de agua para que se encuentren a un 75 por ciento de su capacidad, con el objetivo de evitar escurrimientos, así como un riesgo a la población.

“Nos pudimos sentar con todos ellos, en conjunto con la Unión de Ejidos, y la Secretaría de Gobierno siendo el ente regulador de protección civil y de esta suma de acuerdos que se tuvo”, resaltó.

Explicó que la presa de El Carmen actualmente tiene abierta su obra de toma en un 40 por ciento y la de Los Pirules se abrirá este martes al 30 por ciento, esto como una medida de preventiva.

“Los cuerpos de agua no se llenan por la precipitación pluvial, sino por los escurrimientos que tenemos zonas arriba; para poder garantizar la seguridad de las personas en esta temporada de lluvias”, sostuvo.

Vázquez Mellado Larracoechea, reveló que al inicio de la temporada los concesionarios se negaban a implementar esa acción, debido a que les daba miedo que terminara la temporada sin y lluvias ya no pudieran hacer uso del agua en materia agrícola.

“Que no tengamos precipitación y no puedan hacer uso de esta agua en un tema agrícola. Se ha llegado a concientizar con ellos, a la minuta de acuerdo que se mantendrá siempre a un no máximo de un 75 por ciento de su capacidad total”, reiteró.

El director de la coordinación municipal de protección civil en El Marqués, descartó la aparición de socavones, así como el registro de deslaves o desgajes de cerros durante lo que va de la temporada de lluvias.