Acepta Conapred caso de trabajadora de la CNDH sobreviviente de cáncer

Ciudad de México. Después de cinco años de solicitar apoyo legal y respaldo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la colaboradora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Paloma Ruiz Rodríguez logró que se atendiera su denuncia por discriminación, debido a que dicha Comisión le negó el seguro médico para atender los tres tipos de cáncer que padece desde el 2014.

Ruiz Rodríguez, señaló en reiteradas ocasiones que no se le renovó su contrato de trabajo y por ende el seguro de gastos médicos mayores que le otorga la CNDH a todo su personal. “Borraron mi nombre de la Carta Cobertura, fue como si yo nunca hubiera existido ahí” señaló en entrevista la trabajadora del organismo.

Paloma Ruiz Rodríguez, estaba adscrita como investigadora a la Primera Visitaduría General de la CNDH desde mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014 pero a raíz de que hizo público su caso, la CNDH la “apoyó” para que continuara laborando en el área de Comunicación Social de la dependencia pero con la mitad del sueldo que tenía anteriormente y haciendo funciones que no le corresponden. “Me han puesto a revisar archivo muerto, cajas con polvo, humedad y hasta con hongos y ni siquiera me dan guantes o cubrebocas para hacerlo” señaló Ruiz Rodríguez en entrevista con esta agencia añadiendo que no es la primera vez que la excluyen y la revictimizan debido a su enfermedad.

Debido a lo anterior, interpuso diversas quejas por acoso laboral, discriminación, violencia institucional y de género ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), mismo que el pasado 7 de agosto aceptó una de ellas “por presuntas conductas discriminatorias” que se le atribuyen a Jesús Ramírez López, Director de Comunicación Social de la CNDH.

La propia Comisión ha señalado que los Derechos Humanos laborales están en constante expansión en virtud del desarrollo económico para todas las personas pero, en palabras de Paloma Ruiz la autonomía con la que cuenta el organismo debe ser ocupada para actuar y defender esos derechos y no ignorarlos como lo están haciendo en su caso, que debido al constante acoso, maltrato y exclusión han afectado de manera importante su salud emocional.

“Me han invitado a renunciar por medio de chantajes, buscan perjudicarme no solo a mí, sino a la gente que me apoya… lo único que pido y exijo es una respuesta” comentó la trabajadora quién indicó que las mejoras sus condiciones laborales se han limitado a cambiarle la silla, escritorio y el tamaño de la fotocopiadora de la esquina donde la han limitado a trabajar, cuando ella a solicitado en varias ocasiones un espacio privado para trabajar y atender su salud por los efectos secundarios que le provocan los tratamientos oncológicos a los que se somete.

Cabe decir que Paloma Ruiz, ha tenido que cubrir dichos tratamientos desde junio de 2019 , adquiriendo una póliza de seguro médico con su propio dinero. “Me vi obligada a pagarla de forma anual porque la descuentan vía nómina… pero como a cada rato la CNDH me deja sin salario, corría el riesgo de que la aseguradora me interrumpa la cobertura” . Recordó que desde 2015 en varias ocasiones ha tenido que suspender su tratamiento “A la fecha no se si ello repercuta con la reincidencia del cáncer” dijo.

Busca sentar un precedente

Debido a la constante violación de sus derechos, Paloma Ruiz Rodríguez, recurrió a las instancias legales del juicio de amparo para hacer valer su derecho de petición que según indica el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la facultad que tienen todas las personas para dirigirse a cualquier autoridad pública y solicitarle información o la prestación de algún servicio.

El juicio de amparo con número 1348/2019 fue aceptado el 17 de septiembre por el Juzgado Segundo en Materia Administrativa de la Ciudad de México e indica que además de la violación al artículo 8 constitucional, se violentaron los artículos 14 y 16 que indican que “nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos” y que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Al respecto la trabajadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que las autoridades de ese organismo argumentaron medidas de austeridad del actual gobierno al quitarle sus prestación de seguro médico “pero ellos metieron un recurso constitucional para no bajarse los salarios” por lo que la medida no le parece coherente ya que “me deberían haber notificado del cambio de condiciones de trabajo o haberme dado otro nombramiento porque son derechos adquiridos” y con este recurso jurídico busca que esta situación no se repita con nadie más, ya que según lo que arrojen las investigaciones -de Conapred y del Juzgado Administrativo- se deberán dictar medidas precautorias, sanciones a las autoridades y funcionarios correspondientes y además garantizarle a Paloma Ruíz Rodríguez las condiciones idóneas para trabajar en la CNDH libre de acoso, violencia y discriminación por motivos de su género y estado de salud.