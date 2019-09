Lucero apoya reclamo de reguetoneros sobre los Latin Grammy

Contrario a otros artistas, la cantante Lucero confesó tener cierta empatía con los reclamos que actualmente hicieron los reguetoneros al respecto de las pocas nominaciones que este género consiguió en la próxima entrega de los Premios Grammy Latinos.

A pesar de que otros colegas han decidido no hablar del tema, la también actriz recordó que el año pasado otros intérpretes pasaron la misma situación, e inclusive ella también sufrió por el mismo motivo.

“Todas estas quejas de los colegas que tienen, que yo creo que tiene razón en muchos aspectos, vamos, yo desde el año pasado me acuerdo que el dueto de las cantantes Ha*Ash comentaron justamente los mismo acerca de los Latin Grammys, y yo como que les puse un comentario diciendo que pues sí, yo en 39 años de carrera nunca he tenido una nominación a los Latin Grammy, y si es como extraño que de pronto artistas muy grandes, de una trayectoria muy larga con éxitos sin precedentes, que llenan los lugares desde hace años para acá, no tengan una nominación”.

Por otra parte, la llamada “La Novia de América” externó su deseo de trabajar en un nuevo proyecto de televisión; sin embargo, dejó muy claro que para aceptar alguna propuesta pondrá algunas condiciones.

“Eso es lo que no me convence mucho del nuevo formato que a veces se lleva a cabo sobre todo en las series de televisión. Acabo de ver una serie que el tema es muy fuerte, pero las escenas no son nada fuertes y eso me gustó mucho, la que produce Salma Hayek, ‘Monarcas’, y me pareció super bien actuada y sobre todo que las escenas no son explícitas, no son vulgares, no son grotescas, y eso de veras como público se agradece, yo como actriz encantada de poder actuar, hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni de desnudos ni de cosas horrorosas que luego en serio hay mucho público que no lo puede ver, he visto algunas series que me agobian un poco y a mí me gustaría siempre conservar un poco más mi línea, respeto muchísimo el trabajo que hacen todos, pero yo en mi caso por mi línea lo que yo he hecho me gustaría hacer algo más conservador”, concluyó.