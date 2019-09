María Antonieta de las Nieves confiesa sobre las cenizas de su esposo

María Antonieta de las Nieves agradeció las muestras de cariño y condolencias que ha recibido tras el fallecimiento de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, quien perdiera la vida el pasado 15 septiembre por algunas complicaciones en su salud.

Asegurando que hasta este momento no ha podido llorar la muerte del que fuera su pareja sentimental por varias décadas, la actriz confesó que, aunque Fernández tiene un nicho en una iglesia, ella piensa llevarse sus cenizas a varias partes.

“Ahora ya se lo van a llevar a guardar, ahora a ver a quién apapacho, a la almohada, no, lo voy a sacar de la iglesia donde lo vamos a tener y me lo voy a llevar a la pachanga, así que aquí está el amor de mi vida, el señor Gabriel Fernández, con mucho cariño, con mucho amor les agradezco”, expresó.

Previo a esto, la actriz no pudo evitar hablar de las condolencias que le envío Florinda Meza, así como sus compañeros del “Chavo del 8”, y tras ser cuestionada al respecto, declaró:

“No voy a decir que no las esperaba, pero siempre fuimos como una familia, y en todas las familias pues siempre hay pleitos, hay dificultades, diferencias de opinión, le agradezco mucho a Florinda. Quico me habló por teléfono. Mi hermoso Edgar Vivar, lo quiero muchisisísimo, fuimos grandes amigos, y lo vamos a seguir siendo. Roberto Gómez Fernández me mandó unos saludos muy bonitos, y no solo eso, hasta mando a poner la grabación original del programa, yo eso lo agradezco infinitamente”.