No es momento de revanchismos políticos: Mauricio Kuri

Querétaro, 26 Septiembre 2019.- El senador Mauricio Kuri, coordinador del PAN en el Senado, calificó de “revanchismo político” la propuesta de MORENA para desaparecer los poderes en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, luego de que subieron la iniciativa de la revocación de poderes en Veracruz.

Dijo que el Artículo 76 de la Constitución, otorga al Senado la facultad de declarar la desaparición de poderes de una entidad federativa, pero “ni en Guanajuato ni en Tamaulipas se cumplen ninguno de los supuestos que señala la ley reglamentaria”, subrayó.

Sin embargo, indicó que aunque jurídicamente el de Veracruz tiene mucho sustento, no va a pasar debido a que MORENA va a mayoritear para cubrir a su partidario.

El senador por Querétaro afirmó que, en el caso de Guanajuato y Tamaulipas, se acusa de un tema de inseguridad, que le está pegando al resto del país y que es un asunto del ámbito federal.

No obstante, en Veracruz sí hubo un desacato a los principios del federalismo, ya que el gobernador Cuitláhuac García, con el apoyo de los diputados de MORENA en el Congreso local, atentaron contra el poder judicial de su estado.

“Yo lo que les pido -refiriéndose a los senadores de Morena- es que sean serios. Hay una gran cantidad de problemas en el país y no es momento de revanchismos políticos, porque claramente lo dijeron: “es un revanchismo político”.

Apuntó que no les gustó que los senadores del PAN hayan pedido algo que jurídicamente es viable.

“Pero así va a ser y así vamos a estar trabajando, aunque lo que debemos es anteponer las causas del país a las causas personales y partidistas”, subrayó.

También, el senador Kuri hizo un llamado para que Tamaulipas no sea utilizado como moneda de cambio, “la situación de la inseguridad nos está pegando a todos y no nada más a los estados gobernados por el PAN. El día de mañana se termina el plazo que el mismo Presidente de la República se planteó para bajar los índices de inseguridad y la verdad es que no ha bajado nada, al contrario, son los peores que hemos visto en los últimos 20 años”, concluyó.