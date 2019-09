Reciben Informe de Toño Mejía 25 mil personas en Tequisquiapan

Tequisquiapan, 26 Septiembre 2019.- Por lo menos 25 mil personas del municipio, han recibido en mano el Informe del primer año de gobierno del Presidente municipal Toño Mejía Lira, en Tequisquiapan.

Durante la rendición de cuentas, el alcalde Mejía Lira, ha dado cuenta que a un año de administración la cara de Tequisquiapan ha cambiado y que se han cumplido el 70 por ciento de sus compromisos de campaña, que fue lo que le dio el triunfo en las elecciones pasadas.

Los servidores públicos han recorrido en los últimos cinco días, todos los rincones del municipio, para entregar el mensaje del presidente, además de los logros obtenidos en el primer año.

El alcalde, instruyó a todos los funcionarios desde secretarios, directores, coordinadores y auxiliares administrativos, ha salir a las calles del municipio y dar una difusión directa a los ciudadanos.

Así mismo el edil, refirió que los compromisos alcanzados, son consecuencia de gobernar con experiencia, sin improvisar, ni experimentar y siempre buscando dar buenos resultados para Tequisquiapan.

Además hizo hincapié en que su gobierno no permitirá que funcionarios públicos no desempeñen sus labores con responsabilidad y de manera honesta, prueba de ello es que se han dado de baja a 9 elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por no cumplir con sus labores bajo este principio.

Teniendo como eje, contar con un gobierno incluyente y cercano a la ciudadanía, pero también refrendando su compromiso con Tequisquiapan, se entregó el informe de gobierno impreso.

Dentro del marco de los 13 días que la ley permite hacer promoción de las acciones realizadas, se llevaron a cabo recorridos por todo el municipio, por lo que la entrega del primer informe en el municipio concluirá este 27 de septiembre del presente año.