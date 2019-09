A Olivia Newton-John el cáncer no la vence, cumple 71 años

México, 26 Sep (Notimex).- La cantante y actriz Olivia Newton-John, quien alcanzó popularidad a nivel internacional con su papel de “Sandy” en la película Vaselina, llega hoy a 71 años librando de nuevo una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que afronta con serenidad y energía positiva.

Nacida en Cambridge, Inglaterra, el 26 de septiembre de 1948, pero nacionalizada australiana, Newton-John ha dedicado gran parte de su vida a causas de responsabilidad social como la prevención del cáncer, con el que ha luchado desde su primer diagnóstico en 1992, cuando tenía 44 años.

La protagonista del musical Vaselina (1978) junto con el productor y actor John Travolta actuó en clubes y en la televisión británica en los años 60, y más tarde grabó algunos éxitos ganadores de premios Grammy.

De acuerdo con la película Olivia Newton-John: La historia de mi vida, que protagoniza la joven actriz Delta Goodrem, Olivia comenzó con su triunfo en un concurso australiano de talentos que la llevó a Londres, Inglaterra, para grabar su primer sencillo I honestly love you.

Los éxitos internacionales que obtuvo la llevaron a tomar sus propias decisiones que apresuraron el quiebre de su compromiso y a mudarse a Los Ángeles, donde consiguió el personaje de “Sandy Olsson” en Vaselina (Grease).

La fama

Olivia se convirtió en una estrella internacional después de interpretar a “Sandy” en la adaptación cinematográfica de 1978 del musical estrenado en Broadway en 1971 y escrito por Jim Jacobs y Warren Casey.

Ambientada en la década de 1950, la película Vaselina narra la historia de dos adolescentes enamorados de dos mundos sociales distintos; Newton-John interpretó a la porrista “Sandy”; mientras que John Travolta, dio vida a “Danny”, un mecánico rudo, pero tierno.

La música pegadiza y las actuaciones románticas y divertidas del filme lo convirtieron en uno de los musicales de más éxito en la historia del cine; la actriz también causó sensación en Estados Unidos con su tercer álbum Let me be there (1973), cuya canción principal del mismo nombre ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Femenina Country.

Los siguientes años, Newton-John continuó cosechando éxito con sus temas Have you never been mellow y I honestly love you, con la que ganó otro Grammy en 1974 por la Mejor Grabación del Año.

Mientras se mantuvo como líder en las listas de popularidad como artista musical con Magic y Physical, filmó la película Xanadu, en la que conoció a Matt Lattanzi, su futuro esposo.

Aunque a mediados de la década de los 80 siguió con el lanzamiento de álbumes, su carrera fue a menos, y decidió abrir una cadena de tiendas de ropa y dedicar más tiempo a su familia.

Cáncer

Su vida se sacudió con el diagnóstico de cáncer de mama en 1992 y tras una larga batalla logró salir adelante; el 30 de mayo de 2017, anunció la reincidencia de la enfermedad, que le producía dolor de espalda; en ese entonces tuvo que posponer sus presentaciones.

Debido a que el mal se extendió al hueso sacro de su espalda, se sometió a terapias naturales y a un periodo de radiación en un centro de tratamiento del cáncer que lleva su nombre en Australia.

En agosto pasado, dio a conocer que lucha por tercera vez contra la enfermedad, que enfrenta con energía positiva y con trabajo, sin pensar en el tiempo que le queda de vida, sólo vivir la vida al máximo.