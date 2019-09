Pese a violencia, Cabeza de Vaca y Diego Sinhue presumen logros

Ciudad Victoria, 25 Sep (Notimex).- En un marco de ejecuciones extrajudiciales, violencia e inseguridad que registra Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pidió respeto para la entidad, ante la solicitud en el Senado de la República de desaparición de poderes en el estado, así como en Guanajuato y Veracruz.

Ayer, el mandatario estatal pidió respeto para Tamaulipas y se sumó a la postura asumida por la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional, donde condena los ataques de Morena a las entidades gobernadas por ellos.

En ese sentido, difundió a través de su cuenta de Twitter, que es “inadmisible el ataque de Morena a entidades federativas. No aceptamos ninguna injerencia, amenaza o chantaje”.

“Seremos firmes en nuestras posturas y demandas: Respeto al Pacto Federal, Revisión de la coordinación fiscal y Reactivación inmediata de la economía”, añadió la Asociación de Gobernadores del PAN.

Recientemente, Cabeza de Vaca dijo que la violencia se combate con toda la fuerza del Estado y no con un “fuchi, guácala”, y criticó la estrategia del gobierno federal contra la inseguridad, por lo que dijo que no se bajará la guardia.

Sin embargo, en la entidad se atraviesa por una investigación por parte de la ONU y de una fiscalía especial, tras la denuncia de ocho presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos de la Policía Estatal, el pasado 5 de septiembre, en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Asimismo, diversos enfrentamientos entre grupos delictivos, principalmente del Cártel del Noreste, los cuales han mantenido en un verdadero pánico a los habitantes de la entidad.

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, calificó como un “revanchismo político” la propuesta de desaparición de poderes en la entidad, en donde distintos sectores le han expresado su apoyo.

Mediante Twitter, compartió un video en donde aparece desde el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, en el que dijo sentirse muy orgulloso de ser el gobernador de Guanajuato y agradeció las muestras de apoyo para con este gobierno estatal.

También dijo que era tiempo de mantenerse unidos, de cerrar filas, de superar los retos que enfrentan como estado y como nación. “Guanajuato es grandeza de México y tenemos que seguir demostrándolo con el trabajo y el esfuerzo, respetando el Estado de derecho”, añadió.

Señaló lo anterior, a pesar de que en el estado se han registrado hechos de violencia como el asesinato del regidor de Morena de Apaseo El Alto, Francisco García Ramírez, apenas ayer, y el subdirector de la Policía de Pénjamo, Jorge Cisneros, hace unos días, en una comunidad rural del municipio de Huanímaro.

En septiembre, cinco guardias penitenciaros fueron asesinados por un comando armado en la carretera Salamanca-Labor de Valtierra, y otro grupo atentó en contra las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato en el municipio de Celaya.

A su vez, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que no teme a la solicitud de desaparición de poderes que se busca en el Senado, ni tampoco a la solicitud de juicio político.

“Que lo hagan, están en su derecho, qué bueno que vigilen a los gobernantes, es parte de su labor; yo no soy ni Yunes, ni Duarte, yo no tengo cola que me pisen, soy académico, soy maestro y estamos haciendo bien las cosas”, apuntó.

En una entidad en donde el 19 de abril, decenas de personas que celebraban un cumpleaños en la colonia Obrera, en Minatitlán, fueron masacradas por sujetos armados, en donde perdieron la vida 13 personas, entre ellas un bebé de un año de edad.

Además de un incendio provocado por un grupo armado en el bar “El Caballo Blanco” de Coatzacoalcos, el cual dejó más de 30 muertos, entre ellos dos extranjeros.