“La Rumorosa” impulsa a jóvenes talentos al ritmo de mariachi

México, 25 Sep (Notimex).- Consciente de que los espacios culturales en México no son suficientes y a los nuevos talentos no les abren las puertas, la cantante sinaloense María Inés Ochoa, conocida como “La Rumorosa”, trabaja de la mano de los artistas jóvenes.

“Es un momento difícil para la cultura, toda, no solo la industria de la música, pero en esta trinchera nos tocó luchar, así que aquí seguimos hacia adelante dándole. Para mí los espacios culturales que hay no son suficientes todavía y además las instituciones siempre presentan artistas internacionales, gastan mucho dinero en ellos, cuando aquí hay muchos artistas jóvenes a quienes no les abren las puertas”.

En entrevista con Notimex, la intérprete compartió que desde hace tiempo apoya a los nuevos talentos con el nombre de su madre por delante, Amparo Ochoa, mediante la Fundación Voces con Libertad. “Amparo Ochoa”.

“Labor importante para México y los jóvenes, tengo la fortuna de contar con el apoyo de artistas de talla internacional que saben y conocen el trabajo de la fundación y están dispuestos a apoyar, a ser el empuje de nuevos talentos mexicanos e internacionales también”, dijo la intérprete.

Por ello, dijo que con la fundación está creando una red de solidaridad a nivel internacional que tendrá como objetivo hacer colaboraciones con jóvenes de otros países, “nosotros traerlos y ellos poder abrirles allá en su país el espacio a los nuestros.

“Vamos haciendo como una cadena de oportunidades, de opciones dentro de la cultura. Hacer un tejido cultural artístico hace mucha falta, antes lo había, mi madre fue parte de esa red de solidaridad, compromiso, una canción con voz propia y un discurso congruente junto con Óscar Chávez, Marcelo Alejandro, así que para mí es muy importante hacerlo en este momento”, afirmó la cantante.

Ese, dijo, es uno de los proyectos que tiene su fundación, que también ya trabaja en el homenaje Voces con libertad. Celebrando la vida de Amparo Ochoa, a celebrarse el 24 octubre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

“Si (es un proyecto de la fundación) totalmente autónomo hasta el momento. Quise hacerlo de este modo para mostrar un poco de lo que es capaz la fundación y de los ideales que tiene”, destacó “La Rumorosa”.

El homenaje llega por el 25 aniversario de la muerte de Amparo y participarán tanto intérpretes reconocidos como jóvenes compositores que recién empiezan, “creo que esto es muy congruente con el trabajo de mi madre, el abrir espacios culturales”.

Óscar Chávez, Gabino Palomares, Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra se encuentran también entre los invitados.

“Es la maqueta de un festival que quiero hacer anual. Voy a hacer una colaboración con cada uno de los artistas que se van a estar presentando, cantaremos temas inéditos y de mi madre”, adelantó.

El pasado 15 de septiembre, la intérprete liberó en formato físico Del alma, su cuarta producción discográfica en la que por primera vez se hace acompañar del mariachi. “Es algo de lo que tenía ganas”.

“Este disco de 13 canciones fue pensado para hacerlo de una forma prácticamente en vivo, así que nos metimos al estudio músicos y productores, y ahí lo grabamos entre sesiones de estudio”, explicó.

Para dicha producción, “La Rumorosa” también invitó a jóvenes, por lo que la mitad de los temas son inéditos, “de los compositores que están haciendo brecha en el mundo regional mexicano, y la otra mitad del disco son temas que conozco desde que era niña y tenía muchas ganas de grabarlos y lo hice con un arreglo muy especial con mariachi”.

Al preguntarle qué tan redituable es lanzar un álbum con mariachi en tiempos en los que el género urbano domina la industria, comentó: “Me ha gustado la investigación de la música mexicana, nunca había hecho algo de la región de Jalisco y me siento muy contenta de haberme animando en este momento.

“Creo que hay un espacio que no ha sido explotado en la música del mariachi en este momento. Ya no hay aristas que hagan música con mariachi de la calidad que antes se hacía. Contenta y conforme con el trabajo que fue hecho con toda el alma”, dijo la cantante.