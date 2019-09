Kate del Castillo responde a críticas por pedir dinero al gobierno mexicano

A poco más de nueve meses de que Kate del Castillo confirmara junto con sus abogados que fue víctima de persecución política y que la PGR violó sus derechos al simular que solo la citó a declarar en calidad de testigo, “cuando en realidad sí estaba siendo investigada”, y por lo tanto entabló una demanda por 60 millones de dólares, ahora responde a quienes la critican por pedir esa cantidad.

En entrevista con Javier Poza, la actriz mexicana abordó el tema, y aprovechó para aclarar que la cantidad requerida no fue algo que ella pidiera por capricho. “El tema legal va bien, bueno, ¡qué te puedo decir!, ahí va, simplemente ahí esta y se va a tardar un tiempo y bueno, aclarar nada más que los dineros y esas cosas son solo números, y son números que no me invente yo y que no los saqué de la manga, y está hecho con peritos que se dedican a calcular los daños dentro de todo lo que me sucedió, no nada más es un número que yo me saqué de la manga…”.

“Además, yo he pagado para hacer una meditación detallada de lo que sucedió y bueno que quede también claro que yo sigo pagando abogados desde hace 5 años desde que sucedió esto, y no nada más aquí en México, también en Estados Unidos, entonces vengo trabajando casi dos años sin parar y lo hago para pagar lo que necesito pagar, ni siquiera es para meterlo en mi bolsa, que quede claro que no me estoy quejando, estoy diciendo las cosas como son porque había mucha controversia por eso. Simplemente no es un número que se saque de la manga”, agregó.

Aprovechando su estancia en México, Del Castillo también celebró el éxito que ha tenido la segunda parte de La Reina del Sur y confesó que tiene en puerta otros proyectos en los que trabajará próximamente.