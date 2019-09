Arath de la Torre soporta los tacones para estar en “Sugar”

México, 25 Sep (Notimex).- Hace un año, Arath de la Torre entraba a quirófano para someterse a una cirugía a fin de tratar una hernia de disco cervical. Aunque el pronóstico no era favorable, hoy canta, baila y salta en la comedia musical Sugar.

“Estoy aquí con mucho compromiso, muchas ganas y mucha serenidad. Sobre todo, muy agradecido con Dios porque hace un año estaba entrando a quirófano por una operación de cervicales en la que mi diagnóstico era complicado”, comentó el actor.

En aquel entonces, compartió que los médicos le advirtieron que después de la cirugía, podría perder cierta movilidad en su cuerpo y aunque le falla dominar el tap requerido en Sugar, asegura que le echa muchas ganas para hacer el mejor papel.

Reveló que su doctor desconoce el trabajo que realizará y no le piensa avisar, pues cree que no le daría permiso. “Pero me siento fuerte y el escenario siempre me ha hecho más fuerte todavía. Cuando llegas cansado, con miles de broncas y te sientes mal físicamente, en el escenario hay una magia, una especie de adrenalina que nos cura”.

A partir del 17 de octubre, Arath de la Torre dará vida a “Joe”, un saxofonista que al lado de su amigo “Jerry”, un bajista interpretado por Ariel Miramontes, atestigua un crimen y para escapar de la mafia, ambos se visten de mujeres, integrándose a una banda de señoritas.

Dudó que haciendo TV llegaría al teatro musical

Este personaje, en una obra musical de gran formato producida por Tina Galindo, Claudio Carrera y Alejandro Gou, le llega en un momento que no pensó alcanzar, sobre todo en el Teatro de los Insurgentes.

“Es un sueño hecho realidad. Tuvo que pasar mucho tiempo para que yo pudiera pisar este escenario. A veces uno cree que haciendo televisión vas a pisar este teatro, pero no, aquí uno se lo gana con el tiempo y el trabajo.

“Más que un logro personal, es un agradecimiento muy grande a la vida por darme la oportunidad de seguir adelante en mi carrera y llevare a la gente lo que sé hacer”, resaltó De la Torre, quien en sus 25 años de carrera, ha destacado principalmente en la pantalla chica.

Recordó que durante mucho tiempo hizo “casting” para obras musicales, pero no se quedaba y eso le frustraba, pues gracias a sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, aprendió a cantar y bailar, pero nadie lo notaba.

“Yo pensaba tomarme un descanso de seis meses después de hacer la telenovela Caer en tentación y tras una larga racha de trabajo, pero cuéntale tus planes al de allá arriba y aquí estoy cantando y bailando, celebrando la vida”.

Le salieron callos por usar tacones

Durante su participación en Sugar, Arath de la Torre tendrá que usar tacones. Admitió que es complicado caminar sobre de ellos y ya hasta le salieron callos, pero pronto logrará experiencia.

“No hay ningún riesgo, en realidad estoy muy bien desde las rodillas, aunque tengo más operaciones que una casa de bolsa. Sí tengo que cuidarme mucho, pero todos corremos el riesgo. Los tacones son un dolor tremendo y mis respetos para quien los usa, porque durante las dos horas que los traje en los ensayos, no aguanto las pantorrillas”.

El actor aseguró que no tiene miedo, pues el temor está ligado a no realizar sus sueños y ese no es su caso. “Por ahora no me ha dolido nada. Tenía muy restringido el uso de tenis, pero le tengo amor a mi carrera. Con la seguridad en mí y en mi cuerpo, no pasará nada. Ya no tomo medicinas, el doctor me dijo que me puedo parar de cabeza, pero no lo haría… por ahora”, puntualizó.