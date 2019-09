Carles Puyol rechaza oferta para ser director deportivo del Barcelona

Barcelona, 25 Sep (Notimex).- Carles Puyol rechazó la oferta del Barcelona, su ex equipo, para convertirse en el director deportivo, ya que sus proyectos personales se interponen con la responsabilidades del cargo.

A través de sus redes sociales, el ex capitán blaugrana comunicó que, tras reflexionarlo, decidió declinar la propuesta de la directiva, a pesar de que le gustaría regresar a la que considera su casa.

“He decidido no aceptar la oferta del club. No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa, pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso me impedirían en estos momentos prestarle la dedicación exclusiva que el cargo merece”, publicó.

Puyol agradeció al conjunto catalán la confianza que se le ha brindado y el ofrecimiento de un puesto de alta responsabilidad en la directiva.