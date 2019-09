Ejidatarios de Peña Colorada buscan audiencia con Francisco Domínguez

Querétaro, 24 Sep (Notimex).- Ejidatarios del polígono natural Peña Colorada anunciaron que acudirán a las oficinas del Poder Ejecutivo estatal para pedir una explicación sobre el estatus de su solicitud de audiencia con el gobernador Francisco Domínguez Servién, promovida en agosto pasado.

El coordinador nacional de la Central Campesina Cardenista y asesor de los ejidatarios, Carlos Moreno, dijo que están interesados en aclarar su situación patrimonial y conocer los alcances que tendría la pretendida declaratoria de Peña Colorada como Área Natural Protegida.

“No estamos en contra del decreto ni mucho menos del cuidado al medio ambiente, pero queremos que nos tomen en cuenta en las decisiones que se tomen respecto al polígono, porque mis representados son propietarios”, explicó el asesor.

Cabe recordar que desde hace varios sexenios se ha pretendido que el gobierno federal declare a Peña Colorada como Área Natural Protegida, lo cual no ha sido posible y ahora los ejidatarios consideran que podrían ser despojados de sus tierras con tal nombramiento.

Ante ello, Carlos Moreno reiteró que los ejidatarios no están en contra del decreto ni del cuidado a la naturaleza, por supuesto que no, sino que están en contra de que no sean tomados en cuenta en las rondas de información.

“Las comunidades deben ser consultadas para que Peña Colorada sea declarada como Área Natural Protegida y desde hace nueve años, los nueve ejidos estamos a la espera de tal convocatoria”, puntualizó.

Mencionó que desde el 8 de agosto se turnó un oficio para solicitar audiencia con el gobernador queretano, el cual no ha tenido respuesta: “no estamos en contra de la naturaleza, estamos a favor del diálogo”.

Peña Colorada constituye una de las reservas más importantes de la entidad, ubicada en gran parte en el municipio de Querétaro y en menor medida en El Marqués.