“Piojo” Herrera admite que deben recuperar de visitante puntos perdidos

México, 24 Sep (Notimex).- Luego de que dejaron dos puntos el pasado sábado en casa en el duelo ante Querétaro, el club de futbol América tiene la necesidad de recuperarlos este miércoles cuando visite a FC Juárez, advirtió el técnico Miguel Herrera.

“Con la idea de sumar tres puntos. Hemos dejado ir puntos en casa que han sido importantes, que ahora debemos buscar de visitante, no es una cancha fácil, pero tenemos al idea de sumar de tres”, declaró previo al viaje del equipo a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Pese a los cinco duelos que suman sin ganar, el estratega dejó en claro que su escuadra está en condiciones óptimas en todos los aspectos, para seguir en la búsqueda de sus objetivos.

“Me interés señalar que el equipo está bien, que está sólido, que nada más pensamos en sumar los puntos que nos lleven a la calificación”, estableció.

Por otra parte, se refirió nuevamente a su homólogo de Guadalajara, Tomás Boy, de quien explicó que no es el estratega destacado que todos pueden creer, por el simple hecho de no haber ganado nunca un título.

“No es que sea mal técnico, no es.. como jugador fue uno de los más grandes que han visto mis ojos, pero como técnico no es el técnico que todos pueden pensar porque no ha ganado un título, y los títulos te marcan”, destacó.

Recordó que el argentino Rubén Omar Romano nunca ha levantado un trofeo y que pese a las cinco finales que ha dirigido, le falta ese detalle para estar en otro nivel.

“Ha jugado cinco finales y no ganó ninguna, desde hace rato no tiene chamba, y no puede despegar porque todavía no ha ganado un título”, sentenció.

América y FC Juárez se verán las caras este miércoles en el estadio Olímpico Benito Juárez a partir de las 19:00 horas, dentro de la fecha 11 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.