Padres de familia cierran Telesecundaria en Puerta de Palmillas

San Juan del Río, 23 Septiembre 2019.- La falta de maestros en la Telesecundaria “Andrés Quintana Roo”, en la comunidad de Puerta de Palmillas, obliga a los padres de familia a mandar a sus hijos a otros planteles fuera de la localidad y en muchos de los casos los menores dejan de estudiar.

De acuerdo a los padres de familia, en la telesecundaria solo dan clases dos maestros para tres grupos y no cuentan con un director, por lo que hoy cerraron las instalaciones hasta que la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) mande otro maestro.

“Lo que estamos pidiendo es un maestro para la escuela, no es un tema de ahorita, es desde hace aproximadamente 5 años, por eso decidimos cerrar la escuela por que no nos escuchan”, manifestaron las madres de familia.

Explicaron que debido a la falta de maestros es que los propios habitantes de la comunidad deciden enviar a sus hijos a escuelas de otras comunidades, incluso al centro de la ciudad de San Juan del Río, lo que les implica gastos y en muchos casos, que los jóvenes dejen de estudiar.



“La gente de aquí los manda a otros lados a la escuela por que en la telesecundaria no tenemos los maestros suficientes”, indicó.

Refirió que las instalaciones están en buenas condiciones para atender la demanda de por los menos 80 niños que salen de la primaria, sin embargo, cerca del 90 por ciento de los estudiantes no se queda en la comunidad.

Señaló que el cierre de la escuela podría afectar a la comunidad, pues muchos de los niños que salen de la primaria no continúan sus estudios, lo que los hace vulnerables a caes en las drogas o pandillerismo.

“Los jóvenes que ya no siguen estudiando se dedican a vagar, muchos papás ya no los anotan, otros se cambian de escuela y otros más ya no están estudiando”, manifestaron.